«Галя, у нас отмена»: снег, мороз и ни намека на весну ожидаются в Приморье

Posted 25 февраля, 01:37
Published 25 февраля, 01:37
Modified 25 февраля, 01:39
Updated 25 февраля, 01:39
Оттепель все еще радует жителей региона. Во вторник, 25 февраля столбики термометров поднимутся до +10 °С, сообщает «Примгидромет». Однако ситуация изменится в ближайшее время — небольшие осадки подпортят обстановку уже сегодня.
Хабаровский циклон продолжит властвовать в ночь на среду. Из положительного — облачность уменьшит выхолаживание, минимальные температуры будут значительно выше, чем накануне.
А завтра, 26 февраля, днем будет холоднее, в сравнении со вторником — 0 — -6 °С. Только на юге сохранится едва заметный плюс.
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +5 °С. Также в городе будет ветрено, к концу дня усилится северо-западное дуновение. В среду осадков не предвидится, но максимальный температурный фон будет колебаться в районе нуля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима постепенно отступает в Приморском крае.