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Posted 25 февраля, 01:37

Published 25 февраля, 01:37

Modified 25 февраля, 01:39

Updated 25 февраля, 01:39

Снегопад и похолодание не даст весне обосноваться в Приморском крае

«Галя, у нас отмена»: снег, мороз и ни намека на весну ожидаются в Приморье

25 февраля 2025, 01:37
Фото: 1MI.

Снегопад и похолодание не даст весне обосноваться в Приморском крае

Сюжет
Погода
Только жители Приморского края настроились на весну, как зима решила задержаться в регионе, прихватив с собой порцию осадков.

Оттепель все еще радует жителей региона. Во вторник, 25 февраля столбики термометров поднимутся до +10 °С, сообщает «Примгидромет». Однако ситуация изменится в ближайшее время — небольшие осадки подпортят обстановку уже сегодня.

Хабаровский циклон продолжит властвовать в ночь на среду. Из положительного — облачность уменьшит выхолаживание, минимальные температуры будут значительно выше, чем накануне.

А завтра, 26 февраля, днем будет холоднее, в сравнении со вторником — 0 — -6 °С. Только на юге сохранится едва заметный плюс.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +5 °С. Также в городе будет ветрено, к концу дня усилится северо-западное дуновение. В среду осадков не предвидится, но максимальный температурный фон будет колебаться в районе нуля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима постепенно отступает в Приморском крае.

Еще не лето, но точно не зима: сегодня в Приморье — резкое потепление
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