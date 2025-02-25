И домофоны в ход пошли: мошенники придумывают все новые схемы в Приморском крае

И когда человек, которому так заботливо сообщают о смене двери и прочем, перестает ждать подвоха, тут-то и начинается самое главное. «Вы же понимаете, что один код домофона на весь подъезд — это небезопасно, — участливо говорят мошенники. — Теперь у каждой квартиры будет свой код. Мы вам его сейчас направим в смс, а вы нам его продиктуйте».