И домофоны в ход пошли: мошенники придумывают все новые схемы в Приморском крае

Posted 25 февраля, 06:51
Published 25 февраля, 06:51
Modified 25 февраля, 06:53
Updated 25 февраля, 06:53
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: в последнее время в регионе нечистые на руку люди стали прокручивать новую схему — на этот раз в ход пошли даже домофоны.
В целом сценарий обмана выглядит следующим образом: приморцам звонят якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные.
И когда человек, которому так заботливо сообщают о смене двери и прочем, перестает ждать подвоха, тут-то и начинается самое главное. «Вы же понимаете, что один код домофона на весь подъезд — это небезопасно, — участливо говорят мошенники. — Теперь у каждой квартиры будет свой код. Мы вам его сейчас направим в смс, а вы нам его продиктуйте».
И если потерявший бдительность человек диктует код — все. Как говорится, приехали. Ибо это, конечно же, никакой не код от домофона, а код для восстановления доступа к значимым аккаунтам.
Дальнейшее развитие схемы может варьироваться.
— Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение для «защиты» аккаунтов, вследствие чего лишился более миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе.
Так что напомним главное: под каким бы соусом мошенники не подавали вам предложение «продиктовать код из смс», никогда и никому никаких кодов не сообщайте. Даже от домофона. Даже от замочка на чемодане. Никогда.
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