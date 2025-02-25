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Posted 25 февраля, 08:26

Published 25 февраля, 08:26

Modified 25 февраля, 08:26

Updated 25 февраля, 08:26

Искусственный интеллект следит за парковкой во Владивостоке

Искусственный интеллект следит за парковкой во Владивостоке

25 февраля 2025, 08:26
Фото: Администрация Владивостока.
Сюжет
Парковка
Во Владивостоке испытывают новую систему «Ангел». Она поможет следить за соблюдением порядка и выявлять тех, кто любит парковаться на газонах. Комплекс уже работает в тестовом режиме.

Во Владивостоке до конца марта тестируют программно-аппаратный комплекс «Ангел: Административная практика». Эта система должна помогать следить за тем, как соблюдают правила благоустройства. «Ангел» обращает особое внимание на парковку в неположенных местах, например, на зелёных насаждениях.

Тестовый период начался ещё в декабре 2024 года. Искусственный интеллект (ИИ) «Ангела» умеет распознавать автомобили, которые припарковались на газонах или в других местах, где этого делать нельзя. Ёмкое название отражает цель: система помогает обеспечивать порядок в городе.

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