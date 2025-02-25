Искусственный интеллект следит за парковкой во Владивостоке

Тестовый период начался ещё в декабре 2024 года. Искусственный интеллект (ИИ) «Ангела» умеет распознавать автомобили, которые припарковались на газонах или в других местах, где этого делать нельзя. Ёмкое название отражает цель: система помогает обеспечивать порядок в городе.