Искусственный интеллект следит за парковкой во Владивостоке

Posted 25 февраля, 08:26
Published 25 февраля, 08:26
Modified 25 февраля, 08:26
Updated 25 февраля, 08:26
Во Владивостоке до конца марта тестируют программно-аппаратный комплекс «Ангел: Административная практика». Эта система должна помогать следить за тем, как соблюдают правила благоустройства. «Ангел» обращает особое внимание на парковку в неположенных местах, например, на зелёных насаждениях.
Тестовый период начался ещё в декабре 2024 года. Искусственный интеллект (ИИ) «Ангела» умеет распознавать автомобили, которые припарковались на газонах или в других местах, где этого делать нельзя. Ёмкое название отражает цель: система помогает обеспечивать порядок в городе.