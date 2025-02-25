Из кипятка вынес: полицейский в Приморском крае спас жизнь пожилой женщины

Posted 25 февраля, 00:00
Published 25 февраля, 00:00
Modified 25 февраля, 00:02
Updated 25 февраля, 00:02
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали: ночью жительница Лучегорска проснулась от странных звуков. Решив выяснить, в чём дело, она зашла на кухню и увидела, что прорвало трубу горячего водоснабжения. Стремясь скорее перекрыть кран, пожилая леди поспешила, поскользнулась и упала в лужу кипятка. Встать было почти невозможно.
— В это же время живущая этажом ниже супруга полицейского проснулась от звуков капающей воды, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Поняв, что квартиру заливает кипятком, она позвонила супругу — помощнику оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России «Пожарский» старшине полиции Владимиру Ковалевскому. Он как раз заканчивал смену. Получив сообщение о проблеме дома, Владимир поспешил к семье и по дороге вызвал аварийную службу.
Уже на месте, в подъезде дома, Владимир Ковалевский — по потокам воды — смог определить, в какой квартире порыв. Он стал стучать в дверь квартиры пенсионерки — и услышал, как женщина стонет. Тогда Владимир стал стучать сильнее, повторяя, что готов оказать помощь, — нужно только открыть дверь.
— Пожилая женщина, прислушавшись к словам соседа-полицейского, нашла в себе силы, выбралась из лужи горячей воды и открыла дверь. Увидев лужи кипятка и окровавленную пенсионерку, Владимир Ковалевский тут же перекрыл воду, вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до приезда медиков, — отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. — Женщина осталась жива. Во многом — благодаря грамотным действиям сотрудника полиции.
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