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Posted 25 февраля, 00:00

Published 25 февраля, 00:00

Modified 25 февраля, 00:02

Updated 25 февраля, 00:02

В Приморском крае полицейский спас жительницу Лучегорска из кипятка

Из кипятка вынес: полицейский в Приморском крае спас жизнь пожилой женщины

25 февраля 2025, 00:00
Фото: @prim_police.

В Приморском крае полицейский спас жительницу Лучегорска из кипятка

Сюжет
Полиция
68-летняя жительница Лучегорска оказалась в сложной ситуации, а на помощь ей пришёл сотрудник полиции. В буквальном смысле спас соседку.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали: ночью жительница Лучегорска проснулась от странных звуков. Решив выяснить, в чём дело, она зашла на кухню и увидела, что прорвало трубу горячего водоснабжения. Стремясь скорее перекрыть кран, пожилая леди поспешила, поскользнулась и упала в лужу кипятка. Встать было почти невозможно.

— В это же время живущая этажом ниже супруга полицейского проснулась от звуков капающей воды, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Поняв, что квартиру заливает кипятком, она позвонила супругу — помощнику оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России «Пожарский» старшине полиции Владимиру Ковалевскому. Он как раз заканчивал смену. Получив сообщение о проблеме дома, Владимир поспешил к семье и по дороге вызвал аварийную службу.

Владимир Ковалевский
Владимир Ковалевский. Фото: @prim_police

Уже на месте, в подъезде дома, Владимир Ковалевский — по потокам воды — смог определить, в какой квартире порыв. Он стал стучать в дверь квартиры пенсионерки — и услышал, как женщина стонет. Тогда Владимир стал стучать сильнее, повторяя, что готов оказать помощь, — нужно только открыть дверь.

— Пожилая женщина, прислушавшись к словам соседа-полицейского, нашла в себе силы, выбралась из лужи горячей воды и открыла дверь. Увидев лужи кипятка и окровавленную пенсионерку, Владимир Ковалевский тут же перекрыл воду, вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до приезда медиков, — отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. — Женщина осталась жива. Во многом — благодаря грамотным действиям сотрудника полиции.

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#Новости#Общество#Полиция#Приморский край#Происшествия
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