Из кипятка вынес: полицейский в Приморском крае спас жизнь пожилой женщины

— В это же время живущая этажом ниже супруга полицейского проснулась от звуков капающей воды, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Поняв, что квартиру заливает кипятком, она позвонила супругу — помощнику оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России «Пожарский» старшине полиции Владимиру Ковалевскому. Он как раз заканчивал смену. Получив сообщение о проблеме дома, Владимир поспешил к семье и по дороге вызвал аварийную службу.