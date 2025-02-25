Картина дня в Приморье: идеальный автодом, мужское искушение и циклон под конец зимы

Posted 25 февраля, 11:01
Published 25 февраля, 11:01
Modified 25 февраля, 11:01
Updated 25 февраля, 11:01
Идеальный автодом
Удивительная машина разъезжает по Владивостоку. То ли пикап, то ли шикарные апартаменты двигаются по приморским дорогам и изумляют прохожих.
Мужское искушение
Экс-сотрудники ДПС подозреваются в коррупции. Силовиков пытался задобрить пьяный водитель в Приморском крае.
Циклон под конец зимы
Февраль напоследок решил напомнить жителям Приморья о зиме. Завтра, 26 февраля, регион окажется во власти циклона. Синоптики предупреждают о снегопадах и сильном ветре.