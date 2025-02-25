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Posted 25 февраля, 11:01

Published 25 февраля, 11:01

Modified 25 февраля, 11:01

Updated 25 февраля, 11:01

Картина дня в Приморье: идеальный автодом, мужское искушение и циклон под конец зимы

Картина дня в Приморье: идеальный автодом, мужское искушение и циклон под конец зимы

25 февраля 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ДПС
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Идеальный автодом

Удивительная машина разъезжает по Владивостоку. То ли пикап, то ли шикарные апартаменты двигаются по приморским дорогам и изумляют прохожих.

Приморцы не перестают удивлять: идеальный автодом найден во Владивостоке — фото
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Мужское искушение

Экс-сотрудники ДПС подозреваются в коррупции. Силовиков пытался задобрить пьяный водитель в Приморском крае.

Стали бывшими за 20 000 рублей: двое мужчин поддались искушению в Приморье
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Циклон под конец зимы

Февраль напоследок решил напомнить жителям Приморья о зиме. Завтра, 26 февраля, регион окажется во власти циклона. Синоптики предупреждают о снегопадах и сильном ветре.

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