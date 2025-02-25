Кубки и медали нашли своих владельцев: международный фестиваль прошел на Амуре

Posted 25 февраля, 00:34
Published 25 февраля, 00:34
Modified 25 февраля, 00:49
Updated 25 февраля, 00:49
Торжественную церемонию открыла Олимпийская чемпионка Алина Загитова. Помимо этого, чемпионка провела мастер-класс для амурских фигуристок. Почетным гостем фестиваля стали Депутат Государственной Думы, Президент федерации хоккея Владислав Третьяк и Олимпийский чемпион Сергей Светлов, который прибыл в Благовещенск вместе с Кубком Гагарина от Ростелекома. С трофеем смогли сфотографироваться все желающие на набережной, пообщаться с хоккеистом и взять у него автограф. Сергей Светлов также провел мастер-класс для хоккеистов, где рассказал им свой путь в спорте.
Лидером по количеству медалей среди участников заплывов в холодной воде стали российские спортсмены. Пловцы из Москвы, Благовещенска, Февральска и Хэйхэ, несмотря на соревновательную часть, стали добрыми друзьями за эти два дня. Фотозона, горячий чай, амурские конфеты, теплые палатки и баня — всё, чтобы пловцы чувствовали себя комфортно. В итоге за два дня было разыграно 28 комплектов золотых медалей в брассе, баттерфляе и свободном стиле, а также в эстафете 4×25. Самый старший участник соревнований — Валерий Григоревский. Ему 75 лет. С результатами можно ознакомиться на сайте.
В хоккее чуть было не случилось сенсации. Сборная юниоров (2013 г. р.), состоящая из воспитанников клубов «Союз» (г. Свободный), ХК «Смена» (Благовещенск) и «Форвард» (Благовещенск), трижды уступала по ходу встречи, но сумела свести игру к ничьей — 3:3. Юношеская сборная 2007–2009 годов рождения (15–17 лет), почти полностью состоящая из воспитанников клуба «Форвард» (Благовещенск), привлекла также одного воспитанника клуба «Надежда» (пгт. Новобурейский). Она одержала победу со счётом 2:0. Вторую шайбу забросили на последней минуте уже в пустые ворота сборной Хэйлунцзяна, когда соперники заменили вратаря на шестого полевого игрока. Сборная ветеранов 40+ продемонстрировала мастер-класс молодым командам. Команда игроков Ночной хоккейной лиги Амурской области уверенно обыграла соперников со счётом 6:2, доминируя на протяжении всего матча.
Второй день международного Российско-китайского фестиваля #ЗимФестАмур был посвящён автогонкам. Здесь соревновалось 60 команд. В этом году наши спортсмены не смогли завоевать первые места, но получили колоссальное удовольствие.
Категория автомобилей с объёмом двигателя до 3-х литров:
Категория автомобилей с объёмом двигателя более 3-х литров:
Категория автомобилей без ограничения объёма двигателя:
Уже второй год организаторы делают трассу для дрифта. Для зрителей это стало приятным подарком. В рамках #ЗимФестАмур проходил второй этап по дрифту на Кубок ассоциации развития технических видов спорта Амурской области. В квалификации в боевом шипе лучшим стал Александр Дышлевенко.
На набережной для зрителей провели мероприятия, в которых смогли принять участие все желающие. На ездовых собаках прокатились более 500 человек. А организаторы второго турнира по юкигассен «Снежная битва на Амуре» слепили 18 тысяч снежков. В битве приняли участие 17 команд.
«Главный итог соревнований — это 17 команд, которые остались невероятно счастливы тому, какой опыт получили. Это незабываемо. Теперь юкигассен зажег огонь ещё в нескольких сотнях сердец. Плюс зрители, которые тоже остались впечатлены происходящим на площадке. Отдельно хочется сказать о brigade снеголепов. Это такие теневые игроки, которых не видно, но дело их одно из важнейших. В нашей шикарной команде снеголепов был самый отважный капитан. И это была четкая и слаженная работа ребят в течение двух турнирных дней», — отметила организатор турнира Ирина Колодина.
Результаты распределились следующим образом:
Второй день:
Самыми зрелищными и долгожданными были показательные выступления от пилотов команд «КАМАЗ — мастер» и URAL MOTORSPORT. Их захватывающий «батл» в районе амфитеатра закончился ничье — победила дружба. Пилоты отлично держали автомобили. Позже к ним присоединились и спортсмены из Благовещенска. Получился целый номер, который по завершению был одарен громкими аплодисментами от зрителей.
«Для нас это тоже эксперимент. Решили попробовать, как можно ближе приблизить машины. Страха нет, есть азарт. Конечно, все в рамках безопасности и с четким пониманием того, что ты делаешь», — поделились пилоты.
В команде «КАМАЗ — мастер» пилот из Китая Хоу Хуннинь. «Мне очень нравится. Я второй год уже принимаю участие. Уникальность в том, что зрители с обеих сторон могут смотреть за тем, что происходит на льду. Такого нигде нет. Я благодарен „КАМАЗ — мастер“ за возможность. В Китае я принимал участие в разных соревнованиях на грузовиках и ралли-рейдах», — поделился спортсмен.
Международный Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта стал не только площадкой для спортивных соревнований, но и символом дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем, укрепляя культурные и экономические связи между двумя странами. Уникальное расположение Амурской области привлекает внимание как местных, так и иностранных гостей.
«Проведение таких мероприятий, как #ЗимФестАмур, способствует развитию спорта, популяризации здорового образа жизни и культурным обменам. Кроме того, активное участие спортсменов, организаторов и местных жителей в фестивале демонстрирует высокую мотивацию и интерес к совместным достижениям, что в конечном итоге создает атмосферу единства и взаимопонимания», — отметил министр физической культуры и спорта Амурской области Дмитрий Кутека.
В течение года в регионе проводится более 200 российско-китайских мероприятий, что укрепляет культурные и экономические связи. Сегодняшний Международный Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта открывает череду значимых событий, которые укрепляют дружбу и взаимопонимание между приграничными территориями. Уже в мае состоится форум «АмурЭкспо», который является выездной площадкой Восточного экономического форума. Уникальность этого события заключается в том, что форум проходит одновременно сразу в Благовещенске и в китайской провинции Хэйлунцзян.
Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта прошел при поддержке АО «Прииск Соловьевский».
Категория автомобилей с объёмом двигателя до 3-х литров:
Категория автомобилей с объёмом двигателя более 3-х литров:
Категория автомобилей без ограничения объёма двигателя:
Уже второй год организаторы делают трассу для дрифта. Для зрителей это стало приятным подарком. В рамках #ЗимФестАмур проходил второй этап по дрифту на Кубок ассоциации развития технических видов спорта Амурской области. В квалификации в боевом шипе лучшим стал Александр Дышлевенко.
На набережной для зрителей провели мероприятия, в которых смогли принять участие все желающие. На ездовых собаках прокатились более 500 человек. А организаторы второго турнира по юкигассен «Снежная битва на Амуре» слепили 18 тысяч снежков. В битве приняли участие 17 команд.
«Главный итог соревнований — это 17 команд, которые остались невероятно счастливы тому, какой опыт получили. Это незабываемо. Теперь юкигассен зажег огонь ещё в нескольких сотнях сердец. Плюс зрители, которые тоже остались впечатлены происходящим на площадке. Отдельно хочется сказать о brigade снеголепов. Это такие теневые игроки, которых не видно, но дело их одно из важнейших. В нашей шикарной команде снеголепов был самый отважный капитан. И это была четкая и слаженная работа ребят в течение двух турнирных дней», — отметила организатор турнира Ирина Колодина.
Результаты распределились следующим образом:
Второй день:
Самыми зрелищными и долгожданными были показательные выступления от пилотов команд «КАМАЗ — мастер» и URAL MOTORSPORT. Их захватывающий «батл» в районе амфитеатра закончился ничье — победила дружба. Пилоты отлично держали автомобили. Позже к ним присоединились и спортсмены из Благовещенска. Получился целый номер, который по завершению был одарен громкими аплодисментами от зрителей.
«Для нас это тоже эксперимент. Решили попробовать, как можно ближе приблизить машины. Страха нет, есть азарт. Конечно, все в рамках безопасности и с четким пониманием того, что ты делаешь», — поделились пилоты.
В команде «КАМАЗ — мастер» пилот из Китая Хоу Хуннинь. «Мне очень нравится. Я второй год уже принимаю участие. Уникальность в том, что зрители с обеих сторон могут смотреть за тем, что происходит на льду. Такого нигде нет. Я благодарен „КАМАЗ — мастер“ за возможность. В Китае я принимал участие в разных соревнованиях на грузовиках и ралли-рейдах», — поделился спортсмен.
Международный Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта стал не только площадкой для спортивных соревнований, но и символом дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем, укрепляя культурные и экономические связи между двумя странами. Уникальное расположение Амурской области привлекает внимание как местных, так и иностранных гостей.
«Проведение таких мероприятий, как #ЗимФестАмур, способствует развитию спорта, популяризации здорового образа жизни и культурным обменам. Кроме того, активное участие спортсменов, организаторов и местных жителей в фестивале демонстрирует высокую мотивацию и интерес к совместным достижениям, что в конечном итоге создает атмосферу единства и взаимопонимания», — отметил министр физической культуры и спорта Амурской области Дмитрий Кутека.
В течение года в регионе проводится более 200 российско-китайских мероприятий, что укрепляет культурные и экономические связи. Сегодняшний Международный Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта открывает череду значимых событий, которые укрепляют дружбу и взаимопонимание между приграничными территориями. Уже в мае состоится форум «АмурЭкспо», который является выездной площадкой Восточного экономического форума. Уникальность этого события заключается в том, что форум проходит одновременно сразу в Благовещенске и в китайской провинции Хэйлунцзян.
Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта прошел при поддержке АО «Прииск Соловьевский».