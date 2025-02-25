Кубки и медали нашли своих владельцев: международный фестиваль прошел на Амуре

Лидером по количеству медалей среди участников заплывов в холодной воде стали российские спортсмены. Пловцы из Москвы, Благовещенска, Февральска и Хэйхэ, несмотря на соревновательную часть, стали добрыми друзьями за эти два дня. Фотозона, горячий чай, амурские конфеты, теплые палатки и баня — всё, чтобы пловцы чувствовали себя комфортно. В итоге за два дня было разыграно 28 комплектов золотых медалей в брассе, баттерфляе и свободном стиле, а также в эстафете 4×25. Самый старший участник соревнований — Валерий Григоревский. Ему 75 лет. С результатами можно ознакомиться на сайте.