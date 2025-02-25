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Posted 25 февраля, 03:47

Published 25 февраля, 03:47

Modified 25 февраля, 03:49

Updated 25 февраля, 03:49

В каких специалистах нуждается Приморье и кому из них платят больше 200 тысяч?

Нужно поработать ручками: названы популярные и высокооплачиваемые вакансии в Приморье

25 февраля 2025, 03:47
Фото: 1MI.

В каких специалистах нуждается Приморье и кому из них платят больше 200 тысяч?

Сюжет
Деньги
Хотите получать больше 200 000 рублей в месяц? Тогда учитесь работать ручками. Именно такие специалисты сейчас высоко ценятся и шикарно вознаграждаются в Приморском крае.

В регионе сложилась тяжелая ситуация для работодателей — многие компании нуждаются в сотрудниках. К слову, данная проблема не обошла стороной промышленность края. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов из «Авито работы».

Например, за год количество предложений для электромонтажников увеличилось на 124%. На сегодняшний день приморские организации готовы платить профильным работникам в среднем 100 128 рублей ежемесячно.

Сварщики тоже популярны в крае. Соответствующих вакансий стало больше на 76%. Стоит отметить, что специалистам по металлу готовы выплачивать в среднем 209 187 рублей.

Замыкают тройку лидеров монтажники. Они стали популярнее на 54%. А предлагаемая заработная плата у них — золотая середина между вышеперечисленными профессиями — 134 198 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, кто в Приморском крае получает больше 150 000 рублей каждый месяц.

Шок, да и только: кому готовы платить больше 150 тысяч в Приморье? — список вакансий
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