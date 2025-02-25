Нужно поработать ручками: названы популярные и высокооплачиваемые вакансии в Приморье

Posted 25 февраля, 03:47
Published 25 февраля, 03:47
Modified 25 февраля, 03:49
Updated 25 февраля, 03:49
В регионе сложилась тяжелая ситуация для работодателей — многие компании нуждаются в сотрудниках. К слову, данная проблема не обошла стороной промышленность края. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов из «Авито работы».
Например, за год количество предложений для электромонтажников увеличилось на 124%. На сегодняшний день приморские организации готовы платить профильным работникам в среднем 100 128 рублей ежемесячно.
Сварщики тоже популярны в крае. Соответствующих вакансий стало больше на 76%. Стоит отметить, что специалистам по металлу готовы выплачивать в среднем 209 187 рублей.
Замыкают тройку лидеров монтажники. Они стали популярнее на 54%. А предлагаемая заработная плата у них — золотая середина между вышеперечисленными профессиями — 134 198 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, кто в Приморском крае получает больше 150 000 рублей каждый месяц.