Нужно поработать ручками: названы популярные и высокооплачиваемые вакансии в Приморье

В каких специалистах нуждается Приморье и кому из них платят больше 200 тысяч?

Сюжет Деньги

Хотите получать больше 200 000 рублей в месяц? Тогда учитесь работать ручками. Именно такие специалисты сейчас высоко ценятся и шикарно вознаграждаются в Приморском крае.