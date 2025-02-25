Обрушение школы: чиновник ответит за разруху в здании в Приморье

Posted 25 февраля, 10:01
Published 25 февраля, 10:01
Modified 25 февраля, 10:01
Updated 25 февраля, 10:01
Прокуратура Надеждинского района завершила расследование дела. Обвиняемый — начальник управления образования местной администрации. Его обвиняют по статье о халатности. Это часть 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса. Халатность привела к серьезному ущербу.
Следствие выяснило: чиновник знал о плохом состоянии столовой и спортзала. Но не организовал ремонт. 30 мая 2024 года стены, перекрытия и часть фасада обрушились.
Сейчас школу ремонтируют. Детей перевели в другие школы.
«Работнику администрации предъявлено обвинение в том, что с момента назначения на должность он, достоверно зная о неудовлетворительном состоянии помещения столовой и спортзала общеобразовательного учреждения, не принял мер к его незамедлительному ремонту,» — сообщили в прокуратуре.
Дело передали в Надеждинский районный суд. Там решат судьбу чиновника.