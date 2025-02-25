Обрушение школы: чиновник ответит за разруху в здании в Приморье

Сюжет Ремонт

Обрушение школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское стало поводом для серьезного разбирательства. Прокуратура завершила расследование и передала дело о халатности в суд. Чиновнику грозит ответственность за то, что не предпринял своевременных мер по ремонту здания.

Прокуратура Надеждинского района завершила расследование дела. Обвиняемый — начальник управления образования местной администрации. Его обвиняют по статье о халатности. Это часть 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса. Халатность привела к серьезному ущербу. Следствие выяснило: чиновник знал о плохом состоянии столовой и спортзала. Но не организовал ремонт. 30 мая 2024 года стены, перекрытия и часть фасада обрушились. Сейчас школу ремонтируют. Детей перевели в другие школы. «Работнику администрации предъявлено обвинение в том, что с момента назначения на должность он, достоверно зная о неудовлетворительном состоянии помещения столовой и спортзала общеобразовательного учреждения, не принял мер к его незамедлительному ремонту,» — сообщили в прокуратуре. Дело передали в Надеждинский районный суд. Там решат судьбу чиновника. Читайте также: Отрубил голову топором: житель Приморья жестоко расправился с подругой Заколол обидчика и порезал свидетелей: ссора обернулась поножовщиной в Приморье Пятеро второклассников отравились химией в школе Приморья — сейчас они в больнице