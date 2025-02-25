Общественники Владивостока требуют отставки «заграничного» депутата Шульги

«Он отдыхает под солнышком, когда в стране у нас не все так просто. Да и на его избирательном округе, на Тихой, все проблемы чтоли закончились? Может быть, Шульге следует оставить округ тому, кто будет работать?» — задается вопросом Свиридов, намекая на то, что депутат, возможно, перепутал кресло в парламенте с шезлонгом на пляже.