Общественники Владивостока требуют отставки «заграничного» депутата Шульги

Posted 25 февраля, 03:31
Published 25 февраля, 03:31
Modified 25 февраля, 03:34
Updated 25 февраля, 03:34
Пока одни депутаты ломают голову над бюджетом и проблемами ЖКХ, герой сегодняшней истории Геннадий Шульга, судя по всему, решил, что политика — это слишком серьезно для человека, нуждающегося в вечном лете. Но вот вопрос: имеет ли право депутат греть кости за границей, пока на его округе кипят страсти?
История с «загранкомандировкой» Геннадия Шульги, начавшейся еще в августе 2024 года, вызвала бурю негодования в политических кругах Владивостока. Пока депутат нежится под тропическим солнцем, жители города возмущаются и призывают к ответу.
Первым тревогу забил руководитель приморского отделения движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов. В своем заявлении он не скупился на колкие вопросы:
«Он отдыхает под солнышком, когда в стране у нас не все так просто. Да и на его избирательном округе, на Тихой, все проблемы чтоли закончились? Может быть, Шульге следует оставить округ тому, кто будет работать?» — задается вопросом Свиридов, намекая на то, что депутат, возможно, перепутал кресло в парламенте с шезлонгом на пляже.
Но критика Свиридова — это лишь цветочки. Председатель комитета Думы Владивостока по молодежной политике, культуре и спорту Мария Лагунова высказалась еще более резко. Она не понимает, как можно комментировать проблемы страны, находясь за тысячи километров от нее.
«Как можно комментировать проблемы государства, даже физически находясь за его пределами?! Сейчас в России такое время, когда депутатский корпус должен объединять усилия, максимально помогать людям, трудиться на благо страны. А он предал свою страну, просто уехав жить в другую», — заявила Лагунова, обвинив Шульгу в «из прекрасного далека» в попытках расколоть общество.
Депутат Думы Владивостока Александр Бондяев, руководитель рабочей группы по организации территориального общественного самоуправления, также не остался в стороне. Он подчеркнул, что зима — это особенное время для депутата, когда от него требуются срочные действия для помощи избирателям.
«Я считаю, что депутат должен присутствовать в городе, в крае, где живут люди, доверившие ему представлять их в Законодательном Собрании Приморского края. И никак иначе!», — заявил Бондяев. «Пришло время решать: либо Геннадий Шульга возвращается на Родину и занимается своим делом, либо слагает с себя полномочия и прекращает быть депутатом ЗС ПК».
Во всей этой истории возникает закономерный вопрос: что важнее для народного избранника — долг перед избирателями или личный комфорт? Возможно, Геннадий Шульга искренне верит, что может приносить пользу стране, потягивая коктейли на пляже. А может быть, он просто решил, что политика — это не его призвание, и пора сменить трибуну на лежак.
Остается надеяться, что Геннадий Шульга все-таки прислушается к голосу разума и либо вернется к своим обязанностям, либо уступит место тому, кто готов работать, а не загорать.