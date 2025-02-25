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Posted 25 февраля, 02:37

Published 25 февраля, 02:37

Modified 25 февраля, 02:39

Updated 25 февраля, 02:39

Первый этап профориентационного проекта «Большое дело!» прошёл в Хабаровском крае

Первый этап профориентационного проекта «Большое дело!» прошёл в Хабаровском крае

25 февраля 2025, 02:37
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае завершился первый этап краевого информационно-просветительского профориентационного проекта «Большое дело!», в рамках которого учащиеся средних специальных учебных заведений из Комсомольска-на-Амуре познакомились с технологическими процессами на крупных предприятиях Хабаровска.

Проект отвечает задачам нового национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, в 2025 году учащиеся техникумов впервые стали участниками проекта, а сам он приобрел профориентационную направленность. Его целью является создание условий для профильного трудоустройства и формирования карьерных траекторий. Ранее в «Большом деле» участвовала работающая и служащая молодежь с целью обмена опытом и знакомства с инновационными подходами на производстве.

— Участники отбирались по результатам анкетирования, которое Краевое государственное автономное учреждение «Дом молодежи» запустило в январе этого года. В результате отбора участниками первого этапа стали 10 студентов из шести ССУЗов Комсомольска-на-Амуре. Будущие судомеханики, авиастроители, медики отправились в краевой центр, где побывали в четырех учреждениях, — рассказали в комитете.

Как уточнили в ведомстве, юные комсомольчане посетили «Краевую станцию переливания крови», побывали на экскурсии в лаборатории, увидели процесс разделения крови на элементы и узнали о донорах крови и костного мозга.

В филиале «Аэронавигации Дальнего Востока» они увидели работу диспетчеров в режиме реального времени. Студентам продемонстрировали современные технологии, обеспечивающие координацию воздушных судов при посадке и на взлете, а также сопровождение в воздушном пространстве.

На НПС-34 компании «Транснефть — Дальний Восток» рассказали о работе предприятия и о том, как нефть поступает на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Показали уникальное оборудование и познакомили с экологами и лаборантами, которые работают с нефтью.

В музее энергетики им. В. П. Божедомова участникам проекта рассказывали о становлении Дальневосточной генерирующей компании, об истории создания первых лампочек и паровых машин. Ребятам разрешили позвонить по старинному телефону весом в 5 килограммов.

— Мы своими глазами увидели работу крупных предприятий изнутри, познакомились со спецификой разных профессий. Проект помог мне понять, в каком направлении можно двигаться после получения диплома, — рассказала учащаяся Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума Екатерина Жирникова.

Как отметили в комитете, в 2025 году в крае планируется реализовать ещё три этапа проекта «Большого дело!».

#Хабаровский край
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