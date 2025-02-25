Первый этап профориентационного проекта «Большое дело!» прошёл в Хабаровском крае

Posted 25 февраля, 02:37
Published 25 февраля, 02:37
Modified 25 февраля, 02:39
Updated 25 февраля, 02:39
Проект отвечает задачам нового национального проекта «Молодежь и дети».
Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, в 2025 году учащиеся техникумов впервые стали участниками проекта, а сам он приобрел профориентационную направленность. Его целью является создание условий для профильного трудоустройства и формирования карьерных траекторий. Ранее в «Большом деле» участвовала работающая и служащая молодежь с целью обмена опытом и знакомства с инновационными подходами на производстве.
— Участники отбирались по результатам анкетирования, которое Краевое государственное автономное учреждение «Дом молодежи» запустило в январе этого года. В результате отбора участниками первого этапа стали 10 студентов из шести ССУЗов Комсомольска-на-Амуре. Будущие судомеханики, авиастроители, медики отправились в краевой центр, где побывали в четырех учреждениях, — рассказали в комитете.
Как уточнили в ведомстве, юные комсомольчане посетили «Краевую станцию переливания крови», побывали на экскурсии в лаборатории, увидели процесс разделения крови на элементы и узнали о донорах крови и костного мозга.
В филиале «Аэронавигации Дальнего Востока» они увидели работу диспетчеров в режиме реального времени. Студентам продемонстрировали современные технологии, обеспечивающие координацию воздушных судов при посадке и на взлете, а также сопровождение в воздушном пространстве.
На НПС-34 компании «Транснефть — Дальний Восток» рассказали о работе предприятия и о том, как нефть поступает на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Показали уникальное оборудование и познакомили с экологами и лаборантами, которые работают с нефтью.
В музее энергетики им. В. П. Божедомова участникам проекта рассказывали о становлении Дальневосточной генерирующей компании, об истории создания первых лампочек и паровых машин. Ребятам разрешили позвонить по старинному телефону весом в 5 килограммов.
— Мы своими глазами увидели работу крупных предприятий изнутри, познакомились со спецификой разных профессий. Проект помог мне понять, в каком направлении можно двигаться после получения диплома, — рассказала учащаяся Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума Екатерина Жирникова.
Как отметили в комитете, в 2025 году в крае планируется реализовать ещё три этапа проекта «Большого дело!».