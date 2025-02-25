Первый этап профориентационного проекта «Большое дело!» прошёл в Хабаровском крае

Как сообщили в комитете по делам молодежи правительства края, в 2025 году учащиеся техникумов впервые стали участниками проекта, а сам он приобрел профориентационную направленность. Его целью является создание условий для профильного трудоустройства и формирования карьерных траекторий. Ранее в «Большом деле» участвовала работающая и служащая молодежь с целью обмена опытом и знакомства с инновационными подходами на производстве.