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Posted 25 февраля, 03:21

Published 25 февраля, 03:21

Modified 25 февраля, 03:23

Updated 25 февраля, 03:23

Уникальный транспорт замечен в Приморском крае

Приморцы не перестают удивлять: идеальный автодом найден во Владивостоке — фото

25 февраля 2025, 03:21
Фото: vostokmedia.com.

Уникальный транспорт замечен в Приморском крае

Сюжет
Машины
Удивительная машина разъезжает по Владивостоку. То ли пикап, то ли шикарные апартаменты двигаются по приморским дорогам и изумляют прохожих.

В дальневосточной столице замечен дом на колесах. Удивительное строение, судя по всему, возведено по уникальным разработкам.

«Скорее всего, владелец машины сам придумал хитрую конструкцию. По выбранным стройматериалам видно», — предположил очевидец.

По словам горожан, на крыше салона расположена кровать. А в кузове, как думают приморцы, обустроили кухонную зону. На задней части внимательные горожане заметили даже канистру, которая напоминала умывальник.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как суровые владивостокские водители крепят спойлеры. Порой владельцы «железных ласточек» чинят машины самыми изощренными способами.

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