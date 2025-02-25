Приморцы не перестают удивлять: идеальный автодом найден во Владивостоке — фото

Posted 25 февраля, 03:21
Published 25 февраля, 03:21
Modified 25 февраля, 03:23
Updated 25 февраля, 03:23
В дальневосточной столице замечен дом на колесах. Удивительное строение, судя по всему, возведено по уникальным разработкам.
«Скорее всего, владелец машины сам придумал хитрую конструкцию. По выбранным стройматериалам видно», — предположил очевидец.
По словам горожан, на крыше салона расположена кровать. А в кузове, как думают приморцы, обустроили кухонную зону. На задней части внимательные горожане заметили даже канистру, которая напоминала умывальник.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как суровые владивостокские водители крепят спойлеры. Порой владельцы «железных ласточек» чинят машины самыми изощренными способами.