vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 07:10

Published 25 февраля, 07:10

Modified 25 февраля, 07:18

Updated 25 февраля, 07:18

Мальчик чудом остался жив после рокового падения в Приморском крае

Реанимация и госпитализация по небу: почка ребенка висела на «волоске» в Приморье

25 февраля 2025, 07:10
Фото: vladskoraya.

Мальчик чудом остался жив после рокового падения в Приморском крае

Сюжет
Травма
Игры на дереве обернулись жуткими последствиями для подростка. Приморские медики объединили усилия, чтобы спасти юного пациента.

Одиннадцатилетний мальчик сорвался с дерева во время игры. Ребенок страдал от сильной боли в пояснице. Более того, он настолько ослаб, что не мог рассказать медикам о том, что произошло.

Юного пациента госпитализировали из Партизанской больницы в реанимацию Находкинского медучреждения. Он нуждался в тщательном осмотре, в том числе компьютерной томографии.

«По результатам обследования врачи обнаружили обширное внутреннее кровоизлияние и значительное повреждение почки. В результате травмы один из ее полюсов оказался практически оторванным и держался лишь на сосудистом пучке. Для спасения юного пациента срочно требовалась операция», — отметили в пресс-службе Владивостокской скорой.

Хирурги сохранили поврежденный участок почки. Сложная операция длилась больше часа.

В это же время специалисты Краевой детской больницы были на связи с коллегами.

«На низком старте находились и специалисты Территориального центра медицины катастроф КГБУЗ „Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока“, но ряд факторов не позволял выполнить сиюминутный перевод из одного медучреждения в другое, необходимо было стабилизировать состояние ребенка, чтобы не навредить его здоровью при транспортировке», — подчеркнули медики.

К счастью, 18 февраля перевозка пациента стала возможной. Его доставили в дальневосточную столицу на вертолете. На сегодняшний день состояние мальчика стабилизировано, но ему предстоит длительный путь выздоровления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во владивостокском роддоме спасли младенца и его мать.

Впервые мама в 41: уникальная операция стала «Хеппи эндом» для женщины в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вспороли грудь» — врачи достали мужчину с того света в ПриморьеСмертельно опасная болезнь развилась у девушки всего за сутки в Приморском краеВысказал мнение и загремел в больницу: за что жестоко избили юношу в Приморье?
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Операция#Травма#Реанимация#Приморский край#Госпитализация#Медицинская помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика