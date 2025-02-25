Реанимация и госпитализация по небу: почка ребенка висела на «волоске» в Приморье

Posted 25 февраля, 07:10
Published 25 февраля, 07:10
Modified 25 февраля, 07:18
Updated 25 февраля, 07:18
Одиннадцатилетний мальчик сорвался с дерева во время игры. Ребенок страдал от сильной боли в пояснице. Более того, он настолько ослаб, что не мог рассказать медикам о том, что произошло.
Юного пациента госпитализировали из Партизанской больницы в реанимацию Находкинского медучреждения. Он нуждался в тщательном осмотре, в том числе компьютерной томографии.
«По результатам обследования врачи обнаружили обширное внутреннее кровоизлияние и значительное повреждение почки. В результате травмы один из ее полюсов оказался практически оторванным и держался лишь на сосудистом пучке. Для спасения юного пациента срочно требовалась операция», — отметили в пресс-службе Владивостокской скорой.
Хирурги сохранили поврежденный участок почки. Сложная операция длилась больше часа.
В это же время специалисты Краевой детской больницы были на связи с коллегами.
«На низком старте находились и специалисты Территориального центра медицины катастроф КГБУЗ „Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока“, но ряд факторов не позволял выполнить сиюминутный перевод из одного медучреждения в другое, необходимо было стабилизировать состояние ребенка, чтобы не навредить его здоровью при транспортировке», — подчеркнули медики.
К счастью, 18 февраля перевозка пациента стала возможной. Его доставили в дальневосточную столицу на вертолете. На сегодняшний день состояние мальчика стабилизировано, но ему предстоит длительный путь выздоровления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во владивостокском роддоме спасли младенца и его мать.