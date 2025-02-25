vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 23:50

Published 24 февраля, 23:50

Modified 24 февраля, 23:52

Updated 24 февраля, 23:52

Подростки повредили пассажирский автобус в Приморье

Резонансная история с детьми и автобусом в Приморье заинтересовала федералов

24 февраля 2025, 23:50
Фото: Изображение Midjourney.

Подростки повредили пассажирский автобус в Приморье

Сюжет
Автобус
Малолетние вандалы изувечили транспорт с людьми в Приморском крае. Возмутительная история из новых медиа привлекла Александра Бастрыкина.

Скандальная история с изувеченным автобусом, о которой стало известно из новых медиа, набирает обороты. В феврале 2025 года подростки бросили камень в пассажирский автобус и разбили стекло, о чем сообщили в соцсетях. В салоне, по словам очевидцев, находились пассажиры, отметили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.

Малолетние разбойники скрылись, однако одного фигуранта задержали неравнодушные люди. Профильные ведомства разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль возмутительный инцидент и запросил у руководителя СУ СК России по Приморью Алексея Кузьмичева доклад о промежуточных результатах проверки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как молчаливый пассажир испортил маршрутный автобус в Приморском крае.

Молча отомстил: бесстыдник не стал ругаться и «покалечил» автобус в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Резонансное дело о домогательствах в машине такси в Приморье дошло до федераловСвязывала скотчем и портила имущество? — школьный скандал из Приморья дошел до МосквыБили друга в отключке: приморец заступился за ребенка и получил 2 выстрела в голову
#Новости#Общество#Владивосток#Автобус#Подростки#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Приморский край#Артем#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика