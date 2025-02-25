Резонансная история с детьми и автобусом в Приморье заинтересовала федералов

Скандальная история с изувеченным автобусом, о которой стало известно из новых медиа, набирает обороты. В феврале 2025 года подростки бросили камень в пассажирский автобус и разбили стекло, о чем сообщили в соцсетях. В салоне, по словам очевидцев, находились пассажиры, отметили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.