Резонансная история с детьми и автобусом в Приморье заинтересовала федералов

Posted 24 февраля, 23:50
Published 24 февраля, 23:50
Modified 24 февраля, 23:52
Updated 24 февраля, 23:52
Скандальная история с изувеченным автобусом, о которой стало известно из новых медиа, набирает обороты. В феврале 2025 года подростки бросили камень в пассажирский автобус и разбили стекло, о чем сообщили в соцсетях. В салоне, по словам очевидцев, находились пассажиры, отметили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.
Малолетние разбойники скрылись, однако одного фигуранта задержали неравнодушные люди. Профильные ведомства разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль возмутительный инцидент и запросил у руководителя СУ СК России по Приморью Алексея Кузьмичева доклад о промежуточных результатах проверки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как молчаливый пассажир испортил маршрутный автобус в Приморском крае.