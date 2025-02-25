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Posted 25 февраля, 01:34

Published 25 февраля, 01:34

Modified 25 февраля, 01:36

Updated 25 февраля, 01:36

Росгвардия в Приморском крае выявила 28 нарушений в сфере оборота оружия

Росгвардия на страже: в Приморье изъято более 80 единиц оружия

25 февраля 2025, 01:34
Фото: 1MI.

Росгвардия в Приморском крае выявила 28 нарушений в сфере оборота оружия

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Росгвардия
Только за неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Приморскому краю провели 332 проверки мест хранения гражданского оружия. Было выявлено 28 нарушений законодательства в сфере оборота оружия.

В пресс-службе ведомства сообщили: по результатам проверок 28 нерадивых обладателей оружия получили протоколы об административной ответственности. 83 единицы оружия изъяты.

— Всего подразделениями лицензионно-разрешительной работы было принято 941 заявление на оказание госуслуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности, — отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в ходе проверок сотрудники Росгвардии проводят информационно-разъяснительную работу с владельцами оружия, в частности — рассказывают о правилах хранения, ношения и транспортирования оружия, а также о том, что может грозить владельцам за нарушения закона в этой области.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как специалисты Росгвардии и СК РФ по Приморскому краю раскрыли страшное преступление.

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#Новости#Общество#Владивосток#Росгвардия#Приморский край
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