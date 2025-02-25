Росгвардия на страже: в Приморье изъято более 80 единиц оружия

Также в пресс-службе подчеркнули, что в ходе проверок сотрудники Росгвардии проводят информационно-разъяснительную работу с владельцами оружия, в частности — рассказывают о правилах хранения, ношения и транспортирования оружия, а также о том, что может грозить владельцам за нарушения закона в этой области.