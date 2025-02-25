Росгвардия на страже: в Приморье изъято более 80 единиц оружия

Posted 25 февраля, 01:34
Published 25 февраля, 01:34
Modified 25 февраля, 01:36
Updated 25 февраля, 01:36
В пресс-службе ведомства сообщили: по результатам проверок 28 нерадивых обладателей оружия получили протоколы об административной ответственности. 83 единицы оружия изъяты.
— Всего подразделениями лицензионно-разрешительной работы было принято 941 заявление на оказание госуслуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности, — отметили в ведомстве.
Также в пресс-службе подчеркнули, что в ходе проверок сотрудники Росгвардии проводят информационно-разъяснительную работу с владельцами оружия, в частности — рассказывают о правилах хранения, ношения и транспортирования оружия, а также о том, что может грозить владельцам за нарушения закона в этой области.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как специалисты Росгвардии и СК РФ по Приморскому краю раскрыли страшное преступление.