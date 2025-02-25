Руслан Атаев описал процесс транспортировки особо важных грузов

Posted 25 февраля, 17:02
Published 25 февраля, 17:02
Modified 25 февраля, 17:02
Updated 25 февраля, 17:02
Руководитель регионального управления специальной связи по Приволжскому региону (ФГУП «Главный центр специальной связи») Руслан Атаев проанализировал тенденции в сфере перевозок и представил планы управления на текущий год.
Согласно его заявлению, именно в Приволжье наблюдается наиболее ощутимое увеличение объемов перевозимых наркотических и психотропных веществ. За прошедший год объемы выросли на 92,5%, в то время как общероссийский показатель составил 23%. Атаев объяснил это явление рядом причин, в первую очередь активным развитием фармацевтической промышленности и увеличением производства отечественных медикаментов местными предприятиями. Об этом пишет nnov.kp.ru.
Перевозка подобных грузов требует тщательной подготовки. Фармацевтические препараты нуждаются в транспортировке в специализированных медицинских контейнерах с соблюдением температурного режима, поэтому автотранспорт компании оборудован соответствующими креплениями и системами контроля влажности и температуры. Кроме того, для транспортировки наркотических и психотропных веществ обеспечивается усиленная охрана, включая вооруженное сопровождение, для гарантии максимальной безопасности.
Поскольку речь идет о ценных и стратегически важных отправлениях, практически все грузовые и легковые автомобили Главного центра специальной связи адаптированы и модифицированы для выполнения специфических требований и задач, связанных с данной категорией перевозок.
По словам Атаева, определенная часть автопарка включает в себя транспортные средства с броневой защитой, а также специализированные модели, предназначенные для транспортировки опасных материалов. Для доставки малогабаритных отправлений и корреспонденции используется модернизированный автомобиль «Москвич».
Руководство допускает возможность внедрения беспилотных технологий в будущем для стандартных доставок, но с некоторыми ограничениями и исключительно в качестве вспомогательного инструмента.
Он подчеркнул, что государственная корреспонденция и ценные отправления должны перевозиться обученным сотрудником, осуществляющим контроль на всех этапах и несущим ответственность, что невозможно в случае с роботизированной системой. Для функционирования беспилотного транспорта необходимо стабильное спутниковое соединение на всем маршруте. Однако отсутствие покрытия на многих территориях страны приведет к остановке или потере такого транспорта.
Для гарантии сохранности отправлений разрабатывается индивидуальный маршрут, контролируемый посредством системы мониторинга. Хрупкие вещи помещаются в защитные кейсы с водонепроницаемыми и противоударными свойствами, а для малогабаритных посылок предусмотрены специальные защитные пакеты. Доставку осуществляет команда, прошедшая огневую и физическую подготовку.
«Сотруднику доверяется груз с высокой оценочной стоимостью, поэтому в нем мы должны быть уверены», — подчеркнул Атаев.
Услугами Спецсвязи пользуются как государственные учреждения, так и частные компании, индивидуальные предприниматели и обычные граждане.
Руслан Атаев добавил, что в этом году компания планирует уделить особое внимание развитию филиальной сети в Приволжском регионе. Это включает в себя достижение целевых экономических показателей, расширение спектра перевозимых грузов и повышение качества обслуживания клиентов.