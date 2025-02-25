Руслан Атаев описал процесс транспортировки особо важных грузов

Согласно его заявлению, именно в Приволжье наблюдается наиболее ощутимое увеличение объемов перевозимых наркотических и психотропных веществ. За прошедший год объемы выросли на 92,5%, в то время как общероссийский показатель составил 23%. Атаев объяснил это явление рядом причин, в первую очередь активным развитием фармацевтической промышленности и увеличением производства отечественных медикаментов местными предприятиями. Об этом пишет nnov.kp.ru.