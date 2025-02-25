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Posted 25 февраля, 00:27

Published 25 февраля, 00:27

Modified 25 февраля, 00:29

Updated 25 февраля, 00:29

Силовиков из Приморья подозревают во взяточничестве

Стали бывшими за 20 000 рублей: двое мужчин поддались искушению в Приморье

25 февраля 2025, 00:27
Фото: Изображение Midjourney.

Силовиков из Приморья подозревают во взяточничестве

Сюжет
Уголовное дело
Экс-сотрудники ДПС подозреваются в коррупции. Силовиков пытался задобрить пьяный водитель в Приморском крае.

Два бывших полицейских подозреваются во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю. По версии специалистов, в декабре 2023 года фигуранты, находясь на посту ДПС, остановили водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Затем он перевел 20 000 рублей на банковский счет правоохранителей.

Сотрудники Следкома разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Видео: sledcom25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как иностранец намеревался откупиться от неприятностей и стал фигурантом уголовного дела в Приморском крае.

Нарушил и тут же преступил закон вновь: иностранец попытался откупиться в Приморье
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#Новости#Видео#Владивосток#Уголовное дело#ДПС#Следственный комитет#Алкогольное опьянение#Приморский край#Происшествия
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