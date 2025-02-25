Стали бывшими за 20 000 рублей: двое мужчин поддались искушению в Приморье

Posted 25 февраля, 00:27
Published 25 февраля, 00:27
Modified 25 февраля, 00:29
Updated 25 февраля, 00:29
Два бывших полицейских подозреваются во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю. По версии специалистов, в декабре 2023 года фигуранты, находясь на посту ДПС, остановили водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Затем он перевел 20 000 рублей на банковский счет правоохранителей.
Сотрудники Следкома разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как иностранец намеревался откупиться от неприятностей и стал фигурантом уголовного дела в Приморском крае.