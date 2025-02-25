Стали бывшими за 20 000 рублей: двое мужчин поддались искушению в Приморье

Два бывших полицейских подозреваются во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю. По версии специалистов, в декабре 2023 года фигуранты, находясь на посту ДПС, остановили водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Затем он перевел 20 000 рублей на банковский счет правоохранителей.