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Posted 25 февраля, 04:50

Published 25 февраля, 04:50

Modified 25 февраля, 04:52

Updated 25 февраля, 04:52

Стоимость рыбных консерв поразила жителей Приморского края

Столько проблем от «кусачих» цен: «рыбная эпопея» продолжается в Приморье — фото

25 февраля 2025, 04:50
Фото: 1MI.

Стоимость рыбных консерв поразила жителей Приморского края

Сюжет
Рыба
Цены на рыбу расстраивают многих жителей Владивостока. На сей раз «досталось» консервам, стоимость которых достигает четырехзначных значений.

Источник омега-3 вызывает немало возмущений среди приморцев. Если подледный улов стал дешевле, то ценой на готовую продукцию жители региона, мягко говоря, недовольны.

Теперь «под прицел» потребителей попали баночки с рыбным товаром. Если быть точнее, то владивостокцы негодуют от невероятно дорогих анчоусов. Горожанка поделилась с редакцией фотографией, на которой видно, что 100 грамм можно приобрести за 900 рублей. Получается, кило деликатеса обойдется в 9 тысяч.

Фото: vostokmedia.com

Наш корреспондент решил проверить, какие варианты есть в местных супермаркетах. Оказывается, заказать товар онлайн — задача не из простых.

Единственная альтернатива, найденная на одной из интернет-платформ, стоит 441 рубль. Намного дешевле, чем то, что предлагают оффлайн-магазинах.

Фото: Купер

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены на овощи тоже не оставляют равнодушными покупателей в дальневосточной столице.

Вместо красной икры едим печально огурцы: что творится с ценами на овощи в Приморье
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