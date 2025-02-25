Столько проблем от «кусачих» цен: «рыбная эпопея» продолжается в Приморье — фото

Posted 25 февраля, 04:50
Published 25 февраля, 04:50
Modified 25 февраля, 04:52
Updated 25 февраля, 04:52
Источник омега-3 вызывает немало возмущений среди приморцев. Если подледный улов стал дешевле, то ценой на готовую продукцию жители региона, мягко говоря, недовольны.
Теперь «под прицел» потребителей попали баночки с рыбным товаром. Если быть точнее, то владивостокцы негодуют от невероятно дорогих анчоусов. Горожанка поделилась с редакцией фотографией, на которой видно, что 100 грамм можно приобрести за 900 рублей. Получается, кило деликатеса обойдется в 9 тысяч.
Наш корреспондент решил проверить, какие варианты есть в местных супермаркетах. Оказывается, заказать товар онлайн — задача не из простых.
Единственная альтернатива, найденная на одной из интернет-платформ, стоит 441 рубль. Намного дешевле, чем то, что предлагают оффлайн-магазинах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены на овощи тоже не оставляют равнодушными покупателей в дальневосточной столице.