Столько проблем от «кусачих» цен: «рыбная эпопея» продолжается в Приморье — фото

Теперь «под прицел» потребителей попали баночки с рыбным товаром. Если быть точнее, то владивостокцы негодуют от невероятно дорогих анчоусов. Горожанка поделилась с редакцией фотографией, на которой видно, что 100 грамм можно приобрести за 900 рублей. Получается, кило деликатеса обойдется в 9 тысяч.