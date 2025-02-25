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Posted 25 февраля, 06:54

Published 25 февраля, 06:54

Modified 25 февраля, 06:56

Updated 25 февраля, 06:56

Появились новые подробности истории с детьми и автобусом в Приморском крае

«Так не доставайся же ты никому»: почему дети «сняли с маршрута» автобус в Приморье

25 февраля 2025, 06:54
Фото: 1MI.

Появились новые подробности истории с детьми и автобусом в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Подростки повредили маршрутный автобус, в котором находились люди. Но в этой истории появились не менее возмутительные обстоятельства.

Возмутительная история с автобусом и подростками заинтересовала Александра Бастрыкина. Региональные спецслужбы разбираются в обстоятельствах произошедшего. В полиции поделились новыми подробностями резонансного инцидента.

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Силовикам удалось оперативно разыскать юных приморцев, причастных к скандальной истории. Один из них постучал в дверь автобуса, который остановился перед светофором в районе остановки, и попросил водителя впустить их в салон.

Но, по данным подростка, рулевой отказал им. После этого раздосадованный школьник разбил боковое стекло машины камнем. Затем, испугавшись последствий, приятели убежали.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело: вандализм. Правоохранители продолжают расследование.

Жители региона отреагировали на случившийся конфликт.

«Так если он отъехал от остановки, то уже не имел права впускать пассажиров»;
«Что за дети нервные пошли»;
«Ребенок проецирует поведение родителей».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как недопонимание между водителем и пассажиром разрешилось неожиданным образом в Приморском крае.

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