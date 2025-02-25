«Так не доставайся же ты никому»: почему дети «сняли с маршрута» автобус в Приморье

Posted 25 февраля, 06:54
Published 25 февраля, 06:54
Modified 25 февраля, 06:56
Updated 25 февраля, 06:56
Возмутительная история с автобусом и подростками заинтересовала Александра Бастрыкина. Региональные спецслужбы разбираются в обстоятельствах произошедшего. В полиции поделились новыми подробностями резонансного инцидента.
Силовикам удалось оперативно разыскать юных приморцев, причастных к скандальной истории. Один из них постучал в дверь автобуса, который остановился перед светофором в районе остановки, и попросил водителя впустить их в салон.
Но, по данным подростка, рулевой отказал им. После этого раздосадованный школьник разбил боковое стекло машины камнем. Затем, испугавшись последствий, приятели убежали.
По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело: вандализм. Правоохранители продолжают расследование.
Жители региона отреагировали на случившийся конфликт.
«Так если он отъехал от остановки, то уже не имел права впускать пассажиров»;
«Что за дети нервные пошли»;
«Ребенок проецирует поведение родителей».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как недопонимание между водителем и пассажиром разрешилось неожиданным образом в Приморском крае.