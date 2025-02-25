Циклон придет в Приморье под конец зимы: где ждать снега и сильного ветра

Posted 25 февраля, 09:31
Published 25 февраля, 09:31
Modified 25 февраля, 09:31
Updated 25 февраля, 09:31
Завтра ночью циклон определит погоду в Приморском крае. Местами ожидается небольшой снег. На севере региона снег будет умеренным. Днём тыловая часть циклона принесёт в центральные районы небольшой снег, сообщает «Примгидромет».
Ветер западный, умеренный, но местами очень сильный. Температура воздуха ночью опустится до -2…-13°C. Днём будет немного теплее: -8…+2°C.
Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, от умеренного до сильного, временами с порывами. Ночью столбик термометра покажет -5…-7°C, днём 0…+2°C.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -8…-10°C, днём 0…+2°C.
В Находке будет небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -4…-6°C, днём 0…+2°C.