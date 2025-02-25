Учителя года выберут в Хабаровском крае

Состязания пройдут в два тура. Заочный — состоится с 1 по 10 марта, на нем участники представят медиавизитки и собственные интернет-ресурсы. Очный тур начнется 21 марта и будет включать в себя три этапа — полуфинал, финал и суперфинал. Педагоги проведут мастер-классы, показательные уроки, классные часы и просветительские мероприятия. Финал и суперфинал пройдут 26-го и 27 марта.