vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 01:09

Published 25 февраля, 01:09

Modified 25 февраля, 02:11

Updated 25 февраля, 02:11

Учителя года выберут в Хабаровском крае

Учителя года выберут в Хабаровском крае

25 февраля 2025, 01:09
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Регистрация участников продлится до 28 февраля на портале конкурса, рассказали в министерстве образования и науки края.

Педагоги будут соревноваться в шести номинациях: «Лучший учитель года», «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка года», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины», «Лучший воспитатель года» и «Лучший педагог-психолог года».

Состязания пройдут в два тура. Заочный — состоится с 1 по 10 марта, на нем участники представят медиавизитки и собственные интернет-ресурсы. Очный тур начнется 21 марта и будет включать в себя три этапа — полуфинал, финал и суперфинал. Педагоги проведут мастер-классы, показательные уроки, классные часы и просветительские мероприятия. Финал и суперфинал пройдут 26-го и 27 марта.

— Абсолютному победителю краевого этапа конкурса «Учитель года» вручат почетную статуэтку «Хрустальный пеликан» и денежную премию в 100 тысяч рублей. Он также представит регион на всероссийском этапе конкурса. Победители в номинациях получат по 50 тысяч рублей, а лауреаты — по 25 тысяч. Конкурс «Учитель года Хабаровского края» проходит раз в два года, — добавили в профильном министерстве.

Напомним, что в Год педагога и наставника абсолютным победителем конкурса стал преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы № 53 г. Бикин Станислав Кан. Он представил Хабаровский край на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024».

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика