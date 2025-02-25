Учителя года выберут в Хабаровском крае

Posted 25 февраля, 01:09
Published 25 февраля, 01:09
Modified 25 февраля, 02:11
Updated 25 февраля, 02:11
Педагоги будут соревноваться в шести номинациях: «Лучший учитель года», «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка года», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины», «Лучший воспитатель года» и «Лучший педагог-психолог года».
Состязания пройдут в два тура. Заочный — состоится с 1 по 10 марта, на нем участники представят медиавизитки и собственные интернет-ресурсы. Очный тур начнется 21 марта и будет включать в себя три этапа — полуфинал, финал и суперфинал. Педагоги проведут мастер-классы, показательные уроки, классные часы и просветительские мероприятия. Финал и суперфинал пройдут 26-го и 27 марта.
— Абсолютному победителю краевого этапа конкурса «Учитель года» вручат почетную статуэтку «Хрустальный пеликан» и денежную премию в 100 тысяч рублей. Он также представит регион на всероссийском этапе конкурса. Победители в номинациях получат по 50 тысяч рублей, а лауреаты — по 25 тысяч. Конкурс «Учитель года Хабаровского края» проходит раз в два года, — добавили в профильном министерстве.
Напомним, что в Год педагога и наставника абсолютным победителем конкурса стал преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности школы № 53 г. Бикин Станислав Кан. Он представил Хабаровский край на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024».