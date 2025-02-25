В два раза больше, чем ожидали: внезапная жара накрыла Владивосток в феврале — фото

Posted 25 февраля, 05:52
Published 25 февраля, 05:52
Modified 25 февраля, 05:54
Updated 25 февраля, 05:54
Жители дальневосточной столицы наслаждаются ранней весной, которая скромно вступает в свои права в регионе. Автомобилистам становится жарко в салонах машин. Это не удивительно. За окном потеплело до пяти градусов.
В пригороде обстановка идеальнее. Термометры показывают больше — почти восемь градусов по Цельсию.
«Уличный показывает вообще тридцать, но он просто нагрелся на солнышке. Чтобы понять какая температура на самом деле, я проверила на электронном. Стояла у открытого окна в футболке и было вполне комфортно, на улице — ляпота», — подчеркнула девушка.
Получается, погода «разгулялась» во Владивостоке. Синоптики прогнозировали всего лишь четыре градуса, а по факту получилось в два раза больше.