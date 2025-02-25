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Posted 25 февраля, 05:52

Published 25 февраля, 05:52

Modified 25 февраля, 05:54

Updated 25 февраля, 05:54

Почти восемь градусов тепла зафиксировали термометры во Владивостоке

В два раза больше, чем ожидали: внезапная жара накрыла Владивосток в феврале — фото

25 февраля 2025, 05:52
Фото: vostokmedia.com.

Почти восемь градусов тепла зафиксировали термометры во Владивостоке

Сюжет
Погода
Февраль напоминает о приближении весны во Владивостоке. Судя по всему, март решил разгуляться, не дожидаясь своей календарной очереди.

Жители дальневосточной столицы наслаждаются ранней весной, которая скромно вступает в свои права в регионе. Автомобилистам становится жарко в салонах машин. Это не удивительно. За окном потеплело до пяти градусов.

Фото: vostokmedia.com

В пригороде обстановка идеальнее. Термометры показывают больше — почти восемь градусов по Цельсию.

«Уличный показывает вообще тридцать, но он просто нагрелся на солнышке. Чтобы понять какая температура на самом деле, я проверила на электронном. Стояла у открытого окна в футболке и было вполне комфортно, на улице — ляпота», — подчеркнула девушка.
Фото: vostokmedia.com

Получается, погода «разгулялась» во Владивостоке. Синоптики прогнозировали всего лишь четыре градуса, а по факту получилось в два раза больше.

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