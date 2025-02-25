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Posted 25 февраля, 00:03

Published 25 февраля, 00:03

Modified 25 февраля, 02:06

Updated 25 февраля, 02:06

В Хабаровском крае расчищают реки, внесённые в Атлас проблемных объектов региона

В Хабаровском крае расчищают реки, внесённые в Атлас проблемных объектов региона

25 февраля 2025, 00:03
Фото: Правительство Хабаровского края.
В границах Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального округа, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, проводится расчистка русла реки Бира. Работы ускорились после того, как она была внесена в Атлас проблемных объектов Хабаровского края (Атлас 27).

Жители села Лермонтовка на протяжении многих лет регулярно страдали от водной стихии. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, решить проблему и обеспечить их безопасность в период весеннего половодья стало возможным благодаря субвенции из федерального бюджета, предоставляемой Хабаровскому краю в рамках переданных полномочий в области водных отношений. На расчистку реки Бира было выделено 50 миллионов рублей. Всего подрядчику предстоит пройти более 3 километров.

Полностью завершить мероприятия по расчистке реки Бира планируется уже в 2025 году, еще до наступления зимы. Контроль за соблюдением сроков и качеством исполнения предусмотренных контрактом с подрядчиком работ осуществляет министерство природных ресурсов края.

— Безопасность и комфорт жителей — приоритетная задача правительства края. Весеннее половодье — одна из многолетних проблем региона и, чтобы ее избежать, необходимо заранее готовиться к прохождению этого сложного периода, в том числе загодя обеспечив очистку водопропускных сооружений и подмостовых пространств. На прошлой неделе, во время рабочей поездки в Бикинский округ, я лично проинспектировал ход работ в Лермонтовке, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Напомним, в ближайшие три года в Хабаровском крае планируется также провести работы по расчистке русел рек Красная Речка, Кия, Силинка — на территории Комсомольска-на-Амуре. В 2025 году в рамках государственного контракта продолжится расчистка русла реки Полежаевка в Хабаровске. От негативного воздействия водной стихии будут защищены примерно две тысячи жителей региона.

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