В Хабаровском крае расчищают реки, внесённые в Атлас проблемных объектов региона

Жители села Лермонтовка на протяжении многих лет регулярно страдали от водной стихии. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, решить проблему и обеспечить их безопасность в период весеннего половодья стало возможным благодаря субвенции из федерального бюджета, предоставляемой Хабаровскому краю в рамках переданных полномочий в области водных отношений. На расчистку реки Бира было выделено 50 миллионов рублей. Всего подрядчику предстоит пройти более 3 километров.