В Хабаровском крае расчищают реки, внесённые в Атлас проблемных объектов региона

Posted 25 февраля, 00:03
Published 25 февраля, 00:03
Modified 25 февраля, 02:06
Updated 25 февраля, 02:06
Жители села Лермонтовка на протяжении многих лет регулярно страдали от водной стихии. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, решить проблему и обеспечить их безопасность в период весеннего половодья стало возможным благодаря субвенции из федерального бюджета, предоставляемой Хабаровскому краю в рамках переданных полномочий в области водных отношений. На расчистку реки Бира было выделено 50 миллионов рублей. Всего подрядчику предстоит пройти более 3 километров.
Полностью завершить мероприятия по расчистке реки Бира планируется уже в 2025 году, еще до наступления зимы. Контроль за соблюдением сроков и качеством исполнения предусмотренных контрактом с подрядчиком работ осуществляет министерство природных ресурсов края.
— Безопасность и комфорт жителей — приоритетная задача правительства края. Весеннее половодье — одна из многолетних проблем региона и, чтобы ее избежать, необходимо заранее готовиться к прохождению этого сложного периода, в том числе загодя обеспечив очистку водопропускных сооружений и подмостовых пространств. На прошлой неделе, во время рабочей поездки в Бикинский округ, я лично проинспектировал ход работ в Лермонтовке, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Напомним, в ближайшие три года в Хабаровском крае планируется также провести работы по расчистке русел рек Красная Речка, Кия, Силинка — на территории Комсомольска-на-Амуре. В 2025 году в рамках государственного контракта продолжится расчистка русла реки Полежаевка в Хабаровске. От негативного воздействия водной стихии будут защищены примерно две тысячи жителей региона.