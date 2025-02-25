В Татарстане открыли набор на службу по контракту в Африканский корпус МО РФ

Posted 25 февраля, 15:00
Published 25 февраля, 15:00
Modified 25 февраля, 15:02
Updated 25 февраля, 15:02
Об этом изданию «Татар-информ» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.
Подполковник подчеркнул, что начало формирования этого корпуса в республике является уникальным событием. Желающие поступить на службу в данный корпус смогут пройти отбор в двух городах региона — Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Для службы в корпусе Минобороны установило серьезные требования: возраст до 45 лет (до 55 лет для дефицитных специальностей), хорошее здоровье и способность работать в жарком климате. Кандидаты также пройдут объемное обучение сроком до трёх месяцев.
В Африканском корпусе наиболее востребованы такие специалисты, как танкисты, мотострелки, операторы БПЛА и переводчики, владеющие фарси, английским, арабским и французским языками.
Военные, вступившие в данный корпус, получат ежемесячное довольствие в размере до 250 тысяч рублей и выплаты до 2,5 миллиона рублей. Также они будут иметь статус участников СВО и соответствующие льготы. Контракт можно будет заключить минимум на один год.
Получить дополнительную информацию о контрактной службе в ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах можно, посетив портал heroes-tatarstan.ru или позвонив по номеру 117.