В Татарстане открыли набор на службу по контракту в Африканский корпус МО РФ

Военные, вступившие в данный корпус, получат ежемесячное довольствие в размере до 250 тысяч рублей и выплаты до 2,5 миллиона рублей. Также они будут иметь статус участников СВО и соответствующие льготы. Контракт можно будет заключить минимум на один год.