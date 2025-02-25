Вот это поворот: шокирующие детали эффектного задержания автомобилиста в Приморье

Posted 25 февраля, 00:55
Published 25 февраля, 00:55
Modified 25 февраля, 02:26
Updated 25 февраля, 02:26
В дальневосточной столице в районе Снеговая Падь силовики повязали водителя. Очевидцы заявили, что действовали полицейские довольно жестко. На место инцидента прибыли еще три спецавтомобиля и не спроста. В пресс-службе регионального УМВД опубликовали подробности задержания.
Оказывается, стражи порядка заметили на улице Анны Щетининой Toyota Corolla Fielder, который был в розыске. Рулевой проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться от преследования. Затем автомобилист угодил в ДТП, после чего его и задержали правоохранители. Однако мужчина сопротивлялся, поэтому сотрудникам ДПС пришлось применить физическую силу и заковать его в наручники.
Позже выяснилось, что задержанный — уроженец Алтайского края, не имеющий водительского удостоверения. Сел за руль он в нетрезвом виде.
Автомобиль вернули владельцу, а на горе-водителя возбудили уголовное дело. Инспекторы ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших разбирательств.
Приморцы высказались по поводу эффектного задержания.
«Пьяный, без прав из другого региона. Занесло во Владивосток и еще учудил такое. Могут же люди весело жить»;
«А если бы люди пострадали… Чем думал товарищ»;
«Да только за то, что сел без удостоверения надо наказать по всей строгости».
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