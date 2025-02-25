Вот это поворот: шокирующие детали эффектного задержания автомобилиста в Приморье

Оказывается, стражи порядка заметили на улице Анны Щетининой Toyota Corolla Fielder, который был в розыске. Рулевой проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться от преследования. Затем автомобилист угодил в ДТП, после чего его и задержали правоохранители. Однако мужчина сопротивлялся, поэтому сотрудникам ДПС пришлось применить физическую силу и заковать его в наручники.