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Posted 25 февраля, 00:55

Published 25 февраля, 00:55

Modified 25 февраля, 02:26

Updated 25 февраля, 02:26

Дебоширом за рулем в Приморском крае оказался сибиряк

Вот это поворот: шокирующие детали эффектного задержания автомобилиста в Приморье

25 февраля 2025, 00:55
Фото: 1MI.

Дебоширом за рулем в Приморском крае оказался сибиряк

Сюжет
ГИБДД
Эпичные кадры, на которых повязали водителя во Владивостоке, вызвали резонанс в новых медиа. Но, как оказалось, не беспочвенно действия силовиков были жесткими. Подробности инцидента расставили все точки над «I».

В дальневосточной столице в районе Снеговая Падь силовики повязали водителя. Очевидцы заявили, что действовали полицейские довольно жестко. На место инцидента прибыли еще три спецавтомобиля и не спроста. В пресс-службе регионального УМВД опубликовали подробности задержания.

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Оказывается, стражи порядка заметили на улице Анны Щетининой Toyota Corolla Fielder, который был в розыске. Рулевой проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться от преследования. Затем автомобилист угодил в ДТП, после чего его и задержали правоохранители. Однако мужчина сопротивлялся, поэтому сотрудникам ДПС пришлось применить физическую силу и заковать его в наручники.

Позже выяснилось, что задержанный — уроженец Алтайского края, не имеющий водительского удостоверения. Сел за руль он в нетрезвом виде.

Автомобиль вернули владельцу, а на горе-водителя возбудили уголовное дело. Инспекторы ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших разбирательств.

Приморцы высказались по поводу эффектного задержания.

«Пьяный, без прав из другого региона. Занесло во Владивосток и еще учудил такое. Могут же люди весело жить»;
«А если бы люди пострадали… Чем думал товарищ»;
«Да только за то, что сел без удостоверения надо наказать по всей строгости».

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