Впервые мама в 41: уникальная операция стала «Хеппи эндом» для женщины в Приморье

Posted 25 февраля, 02:10
Published 25 февраля, 02:10
Modified 25 февраля, 02:12
Updated 25 февраля, 02:12
В Родильном доме №3 врачи провели непростую операцию 41-летней жительнице Уссурийска. Горожанка прошла тяжелый путь для того, чтобы впервые стать мамой.
На 38 неделе женщина приехала в медучреждение на плановое родоразрешение — кесарева сечение.
«В ходе операции врачи удалили миоматозные узлы диаметром до 10 см с использованием аргоно-плазменного коагулятора. Это позволило не только успешно провести роды, но и сохранить матку и придатки, что является уникальной практикой в Приморском крае», — отметили врачи.
Медики не только сохранили жизнь малышке, но и помогли новоиспеченной родительницу избежать серьезных осложнений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как специалисты из медцентра ДВФУ провели еще одну сложную операцию, которую осмелились сделать впервые на Дальнем Востоке.