Впервые мама в 41: уникальная операция стала «Хеппи эндом» для женщины в Приморье

Поздние роды чудом закончились успешно для жительницы Приморского края

Сюжет ДВФУ

41-летняя «беременяшка» стала мамой впервые. Ей несказанно повезло, ведь профессионализм врачей сохранил не только жизнь ее первенца, но и здоровье матери.