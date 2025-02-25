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Posted 25 февраля, 02:10

Published 25 февраля, 02:10

Modified 25 февраля, 02:12

Updated 25 февраля, 02:12

Поздние роды чудом закончились успешно для жительницы Приморского края

Впервые мама в 41: уникальная операция стала «Хеппи эндом» для женщины в Приморье

25 февраля 2025, 02:10
Фото: 1MI.

Поздние роды чудом закончились успешно для жительницы Приморского края

Сюжет
ДВФУ
41-летняя «беременяшка» стала мамой впервые. Ей несказанно повезло, ведь профессионализм врачей сохранил не только жизнь ее первенца, но и здоровье матери.

В Родильном доме №3 врачи провели непростую операцию 41-летней жительнице Уссурийска. Горожанка прошла тяжелый путь для того, чтобы впервые стать мамой.

На 38 неделе женщина приехала в медучреждение на плановое родоразрешение — кесарева сечение.

«В ходе операции врачи удалили миоматозные узлы диаметром до 10 см с использованием аргоно-плазменного коагулятора. Это позволило не только успешно провести роды, но и сохранить матку и придатки, что является уникальной практикой в Приморском крае», — отметили врачи.

Медики не только сохранили жизнь малышке, но и помогли новоиспеченной родительницу избежать серьезных осложнений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как специалисты из медцентра ДВФУ провели еще одну сложную операцию, которую осмелились сделать впервые на Дальнем Востоке.

Впервые в ДФО: уникальную и невероятно сложную операцию провели в Приморье
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