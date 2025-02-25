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Posted 25 февраля, 06:36

Published 25 февраля, 06:36

Modified 25 февраля, 06:38

Updated 25 февраля, 06:38

Мучительные пробки из-за водителя тягача ждут автомобилистов во Владивостоке

«Встрял» жестко: «лютые» пробки из-за длинномера предвкушают жители Приморья — видео

25 февраля 2025, 06:36
Фото: vostokmedia.com.

Мучительные пробки из-за водителя тягача ждут автомобилистов во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Огромная махина не пролезла под мостом во Владивостоке. Однако приморцы не торопятся жалеть «заложника габаритов». Многие даже винят его в том, что он, вероятнее всего, спровоцировал осложнение дорожного трафика в данном районе.

В краевой столице на Спортивной тягач, груженный спецтехникой, потерпел неудачу, когда проезжал под мостом. Рулевой не подрасчитал габариты и застрял. К слову, место для вынужденной остановки горе-водитель выбрал не самое подходящее.

Очевидцы уже предвкушают пробку, которая может растянуться на Луговой.

Видео: novosti_25r.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как бетоновоз «встрял» под железнодорожным мостом в Приморском крае.

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