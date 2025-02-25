«Встрял» жестко: «лютые» пробки из-за длинномера предвкушают жители Приморья — видео

Мучительные пробки из-за водителя тягача ждут автомобилистов во Владивостоке

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Огромная махина не пролезла под мостом во Владивостоке. Однако приморцы не торопятся жалеть «заложника габаритов». Многие даже винят его в том, что он, вероятнее всего, спровоцировал осложнение дорожного трафика в данном районе.