«Встрял» жестко: «лютые» пробки из-за длинномера предвкушают жители Приморья — видео

Posted 25 февраля, 06:36
Published 25 февраля, 06:36
Modified 25 февраля, 06:38
Updated 25 февраля, 06:38
В краевой столице на Спортивной тягач, груженный спецтехникой, потерпел неудачу, когда проезжал под мостом. Рулевой не подрасчитал габариты и застрял. К слову, место для вынужденной остановки горе-водитель выбрал не самое подходящее.
Очевидцы уже предвкушают пробку, которая может растянуться на Луговой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как бетоновоз «встрял» под железнодорожным мостом в Приморском крае.