Я тут хищник, а не киска: кто нарычал в ночи на фотоловушку в Приморском крае — видео

Posted 25 февраля, 00:58
Published 25 февраля, 00:58
Modified 25 февраля, 01:00
Updated 25 февраля, 01:00
Именно так и поступил котёнок дальневосточного леопарда, впервые увидев фотоловушку, установленную на территории национального парка «Земля леопарда».
— Юный исследователь одарил скрытую лесную камеру предупредительным шипением, а после, поняв, что никакой угрозы нет, поспешил скрыться в лесу, — отметили в пресс-службе заповедника, подчеркнув, что специалистам удалось идентифицировать котёнка — это оказалась молодая — около полутора лет — самка. Её мама — Leo 101F по имени Герда, которая является матерью-героиней.
Некоторое время назад на видео был зафиксирован ещё один котёнок из помёта Герды, самец, которому дали имя Феникс. Всего Герда принесла троих котят, и вот уже второй — точнее, вторая — показали себя, попавшись в фотоловушку.
— Фиксация котят дальневосточного леопарда на автоматическую лесную камеру — достаточно редкое явление, — подчеркнули в «Земле леопарда». — Юная самка, дочка Герды, сейчас в таком возрасте, когда кошки-подростки уходят из-под постоянной родительской опеки и активно изучают мир в одиночку, отдаляясь от матери.
В ближайшем будущем для дочери Герды будет выбрано имя.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как юные леопарды проводят время на свежем воздухе.