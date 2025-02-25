Я тут хищник, а не киска: кто нарычал в ночи на фотоловушку в Приморском крае — видео

Фотоловушка в Приморском крае зафиксировала котенка дальневосточного леопарда

Вот так вот идёшь себе ночью по тайге, никого не трогаешь, а тут впереди — что-то очень странное. Что делать? Правильно — для начала нужно грозно зашипеть! А там дальше — по ситуации.

Именно так и поступил котёнок дальневосточного леопарда, впервые увидев фотоловушку, установленную на территории национального парка «Земля леопарда». — Юный исследователь одарил скрытую лесную камеру предупредительным шипением, а после, поняв, что никакой угрозы нет, поспешил скрыться в лесу, — отметили в пресс-службе заповедника, подчеркнув, что специалистам удалось идентифицировать котёнка — это оказалась молодая — около полутора лет — самка. Её мама — Leo 101F по имени Герда, которая является матерью-героиней. Видео: @amurleo_land . Некоторое время назад на видео был зафиксирован ещё один котёнок из помёта Герды, самец, которому дали имя Феникс. Всего Герда принесла троих котят, и вот уже второй — точнее, вторая — показали себя, попавшись в фотоловушку. — Фиксация котят дальневосточного леопарда на автоматическую лесную камеру — достаточно редкое явление, — подчеркнули в «Земле леопарда». — Юная самка, дочка Герды, сейчас в таком возрасте, когда кошки-подростки уходят из-под постоянной родительской опеки и активно изучают мир в одиночку, отдаляясь от матери. В ближайшем будущем для дочери Герды будет выбрано имя. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как юные леопарды проводят время на свежем воздухе.



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