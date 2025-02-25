За решетку только один: новые детали в истории стрельбы по многоэтажке в Приморье

Два брата не на шутку напугали жителей Уссурийска. Ранее судимые приморцы устроили пальбу на проспекте Блюхера. Силовики задержали предполагаемых нарушителей порядка. Один из них стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры.