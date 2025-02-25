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Posted 25 февраля, 01:16

Published 25 февраля, 01:16

Modified 25 февраля, 01:19

Updated 25 февраля, 01:19

История пальбы по двору в Приморском крае получила продолжение

За решетку только один: новые детали в истории стрельбы по многоэтажке в Приморье

25 февраля 2025, 01:16
Фото: 1MI.

История пальбы по двору в Приморском крае получила продолжение

Сюжет
Уголовное дело
Выстрелы прогремели посреди Уссурийска. Два нарушителя порядка схвачены, но заключен под стражу только один. Подробности в материале.

Два брата не на шутку напугали жителей Уссурийска. Ранее судимые приморцы устроили пальбу на проспекте Блюхера. Силовики задержали предполагаемых нарушителей порядка. Один из них стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выстрелы прогремели прямо в городе: кто открыл пальбу в Уссурийске?
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По данным ведомства, именно младший брат подозревается в стрельбе по открытому подъездному окну и двору многоэтажки.

На приморца возбудили уголовное дело, которое контролирует прокуратура. Фигуранта заключили под стражу на 29 дней.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Партизанске злоумышленник открыл стрельбу по зданию городской администрации.

Пальба по администрации в Приморье: скандальное дело получило продолжение
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