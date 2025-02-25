За решетку только один: новые детали в истории стрельбы по многоэтажке в Приморье

Posted 25 февраля, 01:16
Published 25 февраля, 01:16
Modified 25 февраля, 01:19
Updated 25 февраля, 01:19
Два брата не на шутку напугали жителей Уссурийска. Ранее судимые приморцы устроили пальбу на проспекте Блюхера. Силовики задержали предполагаемых нарушителей порядка. Один из них стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным ведомства, именно младший брат подозревается в стрельбе по открытому подъездному окну и двору многоэтажки.
На приморца возбудили уголовное дело, которое контролирует прокуратура. Фигуранта заключили под стражу на 29 дней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Партизанске злоумышленник открыл стрельбу по зданию городской администрации.