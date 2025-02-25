Женщину года выбрали в Хабаровском крае

С 2021 года Валентина Арутюнян возглавляет руководство кадетского класса «Кадеты Пограничники Дальнего Востока», он является образцовым классом среди военно-патриотических объединений района имени Лазо. Большое внимание уделяет патриотическому воспитанию. Организовывает концерты для ветеранов, принимает участие в акциях «Мы вместе», «Письмо солдату», «Вахта памяти», «Сад памяти», «Свеча памяти» и др. Также она пропагандирует здоровый образ жизни, участвуя в различных мероприятиях «День здоровья и спорта» и «10000 шагов», семейном туристическом слете «Первый для своих», фестивале «Готов к труду и обороне». Семейная традиция семьи Арутюнян — занятие хоккеем. Победительница ранее была неоднократно награждена многочисленными грамотами, благодарностями муниципального и регионального уровней.