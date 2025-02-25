Женщину года выбрали в Хабаровском крае

Posted 25 февраля, 02:44
Published 25 февраля, 02:44
Modified 25 февраля, 02:46
Updated 25 февраля, 02:46
Как рассказали в главном управлении социального развития губернатора и правительства края, организовавшем этот конкурс, Валентина Арутюнян успешно совмещает трудовую и общественную деятельность с воспитанием шестерых детей. Жюри остановило свой выбор на ней, приняв в учет многие конкурсные критерии.
— В конкурсе приняли участие 12 женщин из Хабаровска и Комсомольск-на-Амуре, а также из еще 10 муниципальных округов и районов края. Перед конкурсной комиссией стояла непростая задача — выбрать лучшую из лучших, ведь каждая из 12 женщин была достойна высокого звания – отметили в ведомстве.
С 2021 года Валентина Арутюнян возглавляет руководство кадетского класса «Кадеты Пограничники Дальнего Востока», он является образцовым классом среди военно-патриотических объединений района имени Лазо. Большое внимание уделяет патриотическому воспитанию. Организовывает концерты для ветеранов, принимает участие в акциях «Мы вместе», «Письмо солдату», «Вахта памяти», «Сад памяти», «Свеча памяти» и др. Также она пропагандирует здоровый образ жизни, участвуя в различных мероприятиях «День здоровья и спорта» и «10000 шагов», семейном туристическом слете «Первый для своих», фестивале «Готов к труду и обороне». Семейная традиция семьи Арутюнян — занятие хоккеем. Победительница ранее была неоднократно награждена многочисленными грамотами, благодарностями муниципального и регионального уровней.
— Мы благодарим всех претенденток конкурса. Все вы — прекрасные женщины, многодетные мамы, успешно совмещающие трудовую и общественную деятельность с воспитанием детей. Вы являетесь примером не только для подрастающего поколения, но и для всех окружающих. Краевые власти будут и дальше повышать социальный статус женщины, укреплять ее авторитета в обществе, — поблагодарили участниц организаторы.