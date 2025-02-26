vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 07:13

Published 26 февраля, 07:13

Modified 26 февраля, 07:15

Updated 26 февраля, 07:15

Собака покусала подростка в Приморском крае

Агрессивная псина набросилась на ребенка в Приморье

26 февраля 2025, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.

Собака покусала подростка в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Агрессивное животное напало на девочку в Приморском крае. В резонансном происшествии разбирается прокуратура.

В Артеме собака напала на девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры. Возмутительный инцидент произошел вечером. У пострадавшей зафиксировали телесные повреждения в виде укушенной раны.

Надзорное ведомство контролирует проверку по факту данного происшествия. Также прокуратура оценит работу властей по регулированию численности бездомных животных.

«А также обеспечит принятие законного итогового решения по результатам доследственной проверки, организованной по факту произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что безответственных собачников начали наказывать в Приморском крае.

Самовыгул — значит штраф: в Приморском крае начали наказывать нерадивых хозяев
Узнать подробнее
Читайте также:
Незаконная сладость: восточные вкусняшки скрыли свой «возраст» в Приморье — фотоВтюхивал телефон, теперь ищет связь в СИЗО: что ждет приморца, напавшего на силовикаСкромность не украсила: тихушник на автобусе учудил возмутительное ДТП в Приморье
#Новости#Проверка#Владивосток#Артём#Прокуратура#Нападение#Приморский край#Собака#Происшествия#Медицинская помощь#Телесные повреждения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика