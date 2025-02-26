Агрессивная псина набросилась на ребенка в Приморье

Posted 26 февраля, 07:13
Published 26 февраля, 07:13
Modified 26 февраля, 07:15
Updated 26 февраля, 07:15
В Артеме собака напала на девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры. Возмутительный инцидент произошел вечером. У пострадавшей зафиксировали телесные повреждения в виде укушенной раны.
Надзорное ведомство контролирует проверку по факту данного происшествия. Также прокуратура оценит работу властей по регулированию численности бездомных животных.
«А также обеспечит принятие законного итогового решения по результатам доследственной проверки, организованной по факту произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что безответственных собачников начали наказывать в Приморском крае.