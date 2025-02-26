Что за климат такой неустойчивый: тепло и холод накатывают на Приморье по очереди

Posted 26 февраля, 01:24
Published 26 февраля, 01:24
Modified 26 февраля, 01:26
Updated 26 февраля, 01:26
В пресс-службе Примгидромета сообщили: антициклон, пронёсшийся над Приморьем вчера, вызвал на севере региона снег — до 2 мм. К утру вихрь переместился на Татарский пролив, а в Приморье усилился ветер, ощутимо похолодало — до -11 °С. Однако похолодание будет кратковременным.
— Завтра днем гребень антициклона и волна холода покинут Приморье, — сообщили синоптики. — Столбики термометров поднимутся до +3…+11 °С, на севере +2…-2 °С.
Сегодня в краевом центре прохладно, порывы ветра до 20 метров в секунду, на этом фоне мороз -6 °С ощущается как сильный. Но уже во второй половине дня во Владивостоке потеплеет до +3 °С.
А в четверг в столице ДФО — без осадков, ветер поменяется на южный. Температура воздуха ночью -2…-5 °С, днем +3…+6 °С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему аномальное тепло не пугает фанатов зимней рыбалки в Приморье.