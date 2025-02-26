vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 01:24

Published 26 февраля, 01:24

Modified 26 февраля, 01:26

Updated 26 февраля, 01:26

В Приморском крае оттепели заморозки сменяют друг друга

Что за климат такой неустойчивый: тепло и холод накатывают на Приморье по очереди

26 февраля 2025, 01:24
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае оттепели заморозки сменяют друг друга

Сюжет
Погода
Антициклон пронёсся над Приморским краем и вызвал снег в некоторых районах, а в целом — принёс в регион заморозки. Но надолго холода в крае не задержатся, весна всё же упрямо напоминает, что она совсем рядом.

В пресс-службе Примгидромета сообщили: антициклон, пронёсшийся над Приморьем вчера, вызвал на севере региона снег — до 2 мм. К утру вихрь переместился на Татарский пролив, а в Приморье усилился ветер, ощутимо похолодало — до -11 °С. Однако похолодание будет кратковременным.

— Завтра днем гребень антициклона и волна холода покинут Приморье, — сообщили синоптики. — Столбики термометров поднимутся до +3…+11 °С, на севере +2…-2 °С.

Сегодня в краевом центре прохладно, порывы ветра до 20 метров в секунду, на этом фоне мороз -6 °С ощущается как сильный. Но уже во второй половине дня во Владивостоке потеплеет до +3 °С.

А в четверг в столице ДФО — без осадков, ветер поменяется на южный. Температура воздуха ночью -2…-5 °С, днем +3…+6 °С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему аномальное тепло не пугает фанатов зимней рыбалки в Приморье.

Инстинкта самосохранения — 0: аномальное тепло не помеха подледной рыбалке в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика