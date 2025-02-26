Что за климат такой неустойчивый: тепло и холод накатывают на Приморье по очереди

В Приморском крае оттепели заморозки сменяют друг друга

Сюжет Погода

Антициклон пронёсся над Приморским краем и вызвал снег в некоторых районах, а в целом — принёс в регион заморозки. Но надолго холода в крае не задержатся, весна всё же упрямо напоминает, что она совсем рядом.

В пресс-службе Примгидромета сообщили: антициклон, пронёсшийся над Приморьем вчера, вызвал на севере региона снег — до 2 мм. К утру вихрь переместился на Татарский пролив, а в Приморье усилился ветер, ощутимо похолодало — до -11 °С. Однако похолодание будет кратковременным. — Завтра днем гребень антициклона и волна холода покинут Приморье, — сообщили синоптики. — Столбики термометров поднимутся до +3…+11 °С, на севере +2…-2 °С. Сегодня в краевом центре прохладно, порывы ветра до 20 метров в секунду, на этом фоне мороз -6 °С ощущается как сильный. Но уже во второй половине дня во Владивостоке потеплеет до +3 °С. А в четверг в столице ДФО — без осадков, ветер поменяется на южный. Температура воздуха ночью -2…-5 °С, днем +3…+6 °С. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему аномальное тепло не пугает фанатов зимней рыбалки в Приморье. Инстинкта самосохранения — 0: аномальное тепло не помеха подледной рыбалке в Приморье Узнать подробнее