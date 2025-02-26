Деньжат подкинули: кто принес крупную сумму в музей и как ею распорядятся

Posted 26 февраля, 06:09
Published 26 февраля, 06:09
Modified 26 февраля, 06:11
Updated 26 февраля, 06:11
— Этот дар Владимира Павловского можно назвать особо ценным, — пояснили в пресс-службе музея имени Арсеньева. — Государство династии Северная Сун располагалось на территории современного Китая в X–XII веках нашей эры. В коллекции представлены монеты достоинством в 1 вэнь, имевшие широкое хождение по всей территории империи тысячу лет тому назад. Несмотря на один и тот же номинал, монеты внешне подчас отличались друг от друга целым рядом элементов.
Всего нумизмат передал музею 55 монет, из которых 52 — оригиналы и три имитации (данные образцы во всем мире существуют всего в нескольких экземплярах).
По оценке специалистов, для данного типа монет коллекция представляет собой эталонный уровень. Благодаря полноте собрания монеты позволяют проиллюстрировать всю двухвековую историю династии Северная Сун.
Отметим, что это не первый дар Владимира Павловского музею имени Арсеньева.
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