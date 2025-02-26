Деньжат подкинули: кто принес крупную сумму в музей и как ею распорядятся

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Posted 26 февраля, 06:09

Published 26 февраля, 06:09

Modified 26 февраля, 06:11

Updated 26 февраля, 06:11

Коллекцию монет подарил музею нумизмат в Приморском крае

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26 февраля 2025, 06:09
Фото: Слава Иванов. Музей имени Арсеньева.

Коллекцию монет подарил музею нумизмат в Приморском крае

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Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Нумизмат и коллекционер Владимир Павловский передал в дар Объединённому музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени Арсеньева уникальную коллекцию монет — династии Северная Сун.
— Этот дар Владимира Павловского можно назвать особо ценным, — пояснили в пресс-службе музея имени Арсеньева. — Государство династии Северная Сун располагалось на территории современного Китая в X–XII веках нашей эры. В коллекции представлены монеты достоинством в 1 вэнь, имевшие широкое хождение по всей территории империи тысячу лет тому назад. Несмотря на один и тот же номинал, монеты внешне подчас отличались друг от друга целым рядом элементов.
Фото: Слава Иванов. Музей имени Арсеньева

Всего нумизмат передал музею 55 монет, из которых 52 — оригиналы и три имитации (данные образцы во всем мире существуют всего в нескольких экземплярах).

По оценке специалистов, для данного типа монет коллекция представляет собой эталонный уровень. Благодаря полноте собрания монеты позволяют проиллюстрировать всю двухвековую историю династии Северная Сун.

Отметим, что это не первый дар Владимира Павловского музею имени Арсеньева.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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