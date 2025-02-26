«До слёз»: множество заявок приходит на фестиваль имени Героя России Сергея Ефремова

— Мне тоже присылают работы, такие, что горло перехватывает, просто до слёз, — рассказала Светлана Морозова. — Читаешь, слушаешь — сколько искренности, сколько любви к Родине, сколько гордости за наших ребят — воинов-интернационалистов, бойцов СВО! Я всем, кто присылает работы мне, отвечаю: поступайте правильно, заполняйте заявку, она есть в Интернете. При этом обещаю: ни одна работа не потеряется и не пропадёт!