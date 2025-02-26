«До слёз»: множество заявок приходит на фестиваль имени Героя России Сергея Ефремова

Posted 26 февраля, 07:45
Published 26 февраля, 07:45
Modified 26 февраля, 07:47
Updated 26 февраля, 07:47
Напомним, идея организации и проведения патриотического фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова (6+) — первого и бессменного командира добровольческого батальона «Тигр», погибшего в начале февраля, — принадлежит Светлане Морозовой, председателю совета почётных граждан Владивостока и председателю совета почетных граждан Приморского края. Идею одобрили и всячески поддержали губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков, в состав оргкомитета вошли уважаемые в крае люди. Почетными членами жюри стали члены семьи Сергея Ефремова: жена, дочь и брат.
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: работы на конкурс стали приходить сразу, как о нем стало известно, ещё до того, как была выработана и опубликована официальная форма заявки. Песни авторского исполнения, рисунки, рассказы и стихотворения — и это только начало.
Одна из первых заявок на участие пришла от маленькой жительницы Владивостока Алины Жуковец. На фестивале будут представлены сразу два рисунка юной художницы — «Танк „Алёша“ и „Огонь горит, Танк едет“. Мама Алины — Вероника — увидела анонс фестиваля в социальных сетях и семья приняла решение обязательно участвовать.
— Мне тоже присылают работы, такие, что горло перехватывает, просто до слёз, — рассказала Светлана Морозова. — Читаешь, слушаешь — сколько искренности, сколько любви к Родине, сколько гордости за наших ребят — воинов-интернационалистов, бойцов СВО! Я всем, кто присылает работы мне, отвечаю: поступайте правильно, заполняйте заявку, она есть в Интернете. При этом обещаю: ни одна работа не потеряется и не пропадёт!
Фестиваль пройдет в два этапа, подать творческие работы можно до 30 апреля, а затем до 15 августа. Итоги фестиваля подведут на большом гала-концерте в сентябре 2025 года. Все участники получат памятные награды, а призёры конкурса — подарки и денежные премии.
— Я уже сегодня работаю над тем, как будет выстроен, из чего будет состоять финальный концерт фестиваля, — рассказала Светлана Морозова. — Думаю, это должен быть концерт-летопись, чтобы мы отдали должное памяти и подвигу всех наших бойцов — и тех, кто воевал в Чечне, и в Афганистане, и в Сирии, и конечно же — на СВО. Задумок много, главное — на концерте обязательно будут присутствовать и бойцы добровольческого батальона «Тигр», и 155-й дивизии морской пехоты, и 83-й десантной, и 5-й армии — все, чей подвиг воспевают участники фестиваля.
Для участия необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных. Заполненные документы нужно направить на электронную почту: [email protected]. Все вопросы по заполнению можно уточнить по телефону: 8 (423)261-42-03.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что решил оргкомитет фестиваля имени Героя России Сергея Ефремова.