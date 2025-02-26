«Домклик» представил рейтинг по сроку реализации квартир на вторичном рынке

В январе 2025 года Ростовская область вырвалась в лидеры, заняв первую строчку среди крупных регионов России по скорости реализации готовых квартир на вторичном рынке. Согласно данным «Домклик», в этом регионе средний срок экспозиции вторичного жилья составляет всего 58 дней. Эксперты полагают, что столь оперативная продажа обусловлена существенными скидками. Размер дисконта в Ростовской области — свыше 7%, в то время как в среднем по стране этот показатель равен 6% (в Москве и Санкт-Петербурге торг не превышает 4,5%).