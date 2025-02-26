«Домклик» представил рейтинг по сроку реализации квартир на вторичном рынке

Posted 26 февраля, 12:34
Published 26 февраля, 12:34
Modified 26 февраля, 12:36
Updated 26 февраля, 12:36
В среднем по России срок продажи готовой квартиры сейчас составляет сто дней, или около трех месяцев. При этом во втором полугодии 2024 года вторичное жилье продавалось быстрее: в среднем за 70–80 дней. Возможно, это временное явление, обусловленное сезонным спадом активности после новогодних праздников. Эксперты «Домклик» полагают, что в ближайшие месяцы этот показатель вернётся к 80 дням, пишет rostovgazeta.ru.
В январе 2025 года Ростовская область вырвалась в лидеры, заняв первую строчку среди крупных регионов России по скорости реализации готовых квартир на вторичном рынке. Согласно данным «Домклик», в этом регионе средний срок экспозиции вторичного жилья составляет всего 58 дней. Эксперты полагают, что столь оперативная продажа обусловлена существенными скидками. Размер дисконта в Ростовской области — свыше 7%, в то время как в среднем по стране этот показатель равен 6% (в Москве и Санкт-Петербурге торг не превышает 4,5%).
Второе место в рейтинге занял Татарстан, где реализация объектов вторичного жилого фонда занимает в среднем 79 суток. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область с показателем 82 дня. Важно подчеркнуть, что в этих двух регионах величина уступаемой суммы при оформлении купли-продажи также превосходит общероссийские значения.
В первую пятёрку субъектов РФ с наиболее быстрой продажей вторички также вошла Новосибирская область, где средний период экспозиции составляет 85 суток, а также Самарская и Воронежская области, где данный параметр зафиксирован на отметке в 87 дней.
В Пермском и Красноярском краях для реализации готовой квартиры в среднем требуется 93 дня, в Свердловской области — 95 дней, в Челябинской — 105 дней. В Москве и Подмосковье этот процесс занимает 107 дней.
Согласно исследованию «Домклик», наиболее длительный период продажи готового жилья наблюдается в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).