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Posted 26 февраля, 12:34

Published 26 февраля, 12:34

Modified 26 февраля, 12:36

Updated 26 февраля, 12:36

«Домклик» представил рейтинг по сроку реализации квартир на вторичном рынке

«Домклик» представил рейтинг по сроку реализации квартир на вторичном рынке

26 февраля 2025, 12:34
Фото: 1MI.
Аналитики «Домклик» составили рейтинг российских регионов, лидирующих по срокам экспозиции квартир на вторичном рынке. В основу исследования легли данные о сделках Сбербанка, проведенных через платформу «Домклик» в январе 2025 года.

В среднем по России срок продажи готовой квартиры сейчас составляет сто дней, или около трех месяцев. При этом во втором полугодии 2024 года вторичное жилье продавалось быстрее: в среднем за 70–80 дней. Возможно, это временное явление, обусловленное сезонным спадом активности после новогодних праздников. Эксперты «Домклик» полагают, что в ближайшие месяцы этот показатель вернётся к 80 дням, пишет rostovgazeta.ru.

В январе 2025 года Ростовская область вырвалась в лидеры, заняв первую строчку среди крупных регионов России по скорости реализации готовых квартир на вторичном рынке. Согласно данным «Домклик», в этом регионе средний срок экспозиции вторичного жилья составляет всего 58 дней. Эксперты полагают, что столь оперативная продажа обусловлена существенными скидками. Размер дисконта в Ростовской области — свыше 7%, в то время как в среднем по стране этот показатель равен 6% (в Москве и Санкт-Петербурге торг не превышает 4,5%).

Фото: «Домклик»

Второе место в рейтинге занял Татарстан, где реализация объектов вторичного жилого фонда занимает в среднем 79 суток. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область с показателем 82 дня. Важно подчеркнуть, что в этих двух регионах величина уступаемой суммы при оформлении купли-продажи также превосходит общероссийские значения.

В первую пятёрку субъектов РФ с наиболее быстрой продажей вторички также вошла Новосибирская область, где средний период экспозиции составляет 85 суток, а также Самарская и Воронежская области, где данный параметр зафиксирован на отметке в 87 дней.

В Пермском и Красноярском краях для реализации готовой квартиры в среднем требуется 93 дня, в Свердловской области — 95 дней, в Челябинской — 105 дней. В Москве и Подмосковье этот процесс занимает 107 дней.

Согласно исследованию «Домклик», наиболее длительный период продажи готового жилья наблюдается в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).

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