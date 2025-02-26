Ещё три медучреждения в Хабаровском крае внедряют «бережливые технологии»

Posted 26 февраля, 04:53
Published 26 февраля, 04:53
Modified 26 февраля, 04:55
Updated 26 февраля, 04:55
В Хабаровском крае продолжат повышать производительность труда в социальной сфере, чтобы оптимизировать рабочие процессы в учреждениях и повысить уровень удовлетворенности населения получаемыми услугами. По указу президента РФ к 2030 году за счет нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика бережливые технологии» должны быть внедрены во всех государственных и муниципальных соцучреждениях. В начале этого года при поддержке Регионального центра компетенций при минэкономразвития края оптимизация пройдет в рамках 4 спецпроектов, три из которых будут реализованы в сфере здравоохранения.
Среди участников будут КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9», КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1», КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора Г. Л. Александровича.
Так, в детской городской клинической больнице № 9 планируется оптимизировать процесс госпитализации пациентов с вегетососудистой дистонией (ВСД) в возрасте от 10 до 17 лет в рамках дневного стационара при поликлинике. Проект позволит сократить время ожидания оформления пациентов на госпитализацию в дневном стационаре, сократить количество отказов от госпитализации, а также ускорить работу по обследованию специалистами в рамках лечения.
— Мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в проекте, учитывая положительные отзывы наших коллег предыдущей «волны». Проект, в первую очередь, направлен на повышение качества оказания медицинской помощи нашим пациентам. Работа уже началась — видим результат буквально на вторую неделю проекта: команда уже готова, изучила все болезненные точки вопроса, у сотрудников горят глаза и есть полное понимание, зачем мы это делаем. Обязательно доведем проект до конца и будем дальше в нашей деятельности использовать полученные навыки, — рассказал главный врач больницы Евгений Сутугин.
А в Городской клинической больнице имени профессора Г. Л. Александровича планируется оптимизировать организацию работы приемного отделения при экстренных обращениях пациентов и госпитализацией в отделение терапевтического профиля. Проект поможет исключить перегрузку сотрудников, а также развести потоки плановых и экстренных пациентов в приемном отделении.
В рамках проекта в Детской городской поликлинике 1 оптимизируют работу регистратуры с пациентами, их родителями и законными представителями.
— Мы пришли помочь в социальную сферу практически всей командой из экономического и социального дивизиона. Наша задача — выслушать, дать нашу экспертизу и получить тот самый эффект, который позволит получить улыбки довольных пациентов, — отметила директор Регионального центра компетенций Елена Стецюк.
Проекты при поддержке РЦК в учреждениях края продолжатся на протяжении 6 месяцев. Предполагается, что по завершении адресной поддержки учреждения уже своими силами будут тиражировать полученный опыт на остальные процессы. Всего в течение 2025 года такими проектами планируется охватить не менее 10 социальных организаций здравоохранения, культуры, социальной защиты и иных социальных сфер деятельности края.
Еще 13 проектов по повышению производительности труда в сфере здравоохранения в 2025 году возьмет на себя специально созданный в крае Региональный отраслевой центр компетенций.
Напомним, в 2024 году в Хабаровском крае по поручению губернатора были реализованы пилотные проекты по повышению производительности труда в КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3», КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1», КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов». Внедрение бережливых технологий позволило учреждениям исключить излишние операционные процессы, в разы сократить время ожидания в очереди и процедуру оформления пациентов на госпитализацию, организовать заблаговременное оповещение и усовершенствовать документооборот.