Ещё три медучреждения в Хабаровском крае внедряют «бережливые технологии»

В Хабаровском крае продолжат повышать производительность труда в социальной сфере, чтобы оптимизировать рабочие процессы в учреждениях и повысить уровень удовлетворенности населения получаемыми услугами. По указу президента РФ к 2030 году за счет нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика бережливые технологии» должны быть внедрены во всех государственных и муниципальных соцучреждениях. В начале этого года при поддержке Регионального центра компетенций при минэкономразвития края оптимизация пройдет в рамках 4 спецпроектов, три из которых будут реализованы в сфере здравоохранения.