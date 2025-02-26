vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 23:17

Published 25 февраля, 23:17

Modified 25 февраля, 23:19

Updated 25 февраля, 23:19

Рыбаки рвутся на лед даже после весенней оттепели в Приморском крае

Инстинкта самосохранения — 0: аномальное тепло не помеха подледной рыбалке в Приморье

25 февраля 2025, 23:17
Фото: vostokmedia.com.

Рыбаки рвутся на лед даже после весенней оттепели в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Март нагрянул во Владивосток в феврале. Кто-то радуется, а кто-то упрямо думает, что лед в Амурском заливе по-прежнему крепок.

Текущая неделя оказалась необычайно теплой в регионе. Для некоторых весенняя погода стала настоящим праздником, а кое-кто не успел насладиться суровыми морозами. Например, в дальневосточной столице многие любители подледной рыбалки не смогли насладиться досугом из-за аномально теплой зимы.

К слову, нашлись смельчаки, которых не остановили даже восемь градусов тепла — товарищи с удочками упрямо рвутся на Амурский залив. Рискованных приморцев не так много, но без исключений не обошлось.

Фото: vostokmedia.com

Ранним утром рыбаки только собираются. Но, судя по следам шин на льду, вчера на море заезжали даже автомобили.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как единомышленники спасали рыбака, который попал в сложную ситуацию на льду. Общими усилиями жителям региона удалось вытащить автомобиль из ледяных оков.

Читайте также:
Утром была красота, а теперь печалька: есть ли клёв в бухтах Приморья — видеоТакого вы еще не видели: дикий зверь дерзко прыгнул на дорогу во Владивостоке — видео«Сам нырнул и машине надо»: рыбак окунул автомобиль на Крещение в Приморье — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Рыбак#Приморский край#Амурский залив#Подледная рыбалка#Дальневосточная столица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика