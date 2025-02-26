Инстинкта самосохранения — 0: аномальное тепло не помеха подледной рыбалке в Приморье

Posted 25 февраля, 23:17
Published 25 февраля, 23:17
Modified 25 февраля, 23:19
Updated 25 февраля, 23:19
Текущая неделя оказалась необычайно теплой в регионе. Для некоторых весенняя погода стала настоящим праздником, а кое-кто не успел насладиться суровыми морозами. Например, в дальневосточной столице многие любители подледной рыбалки не смогли насладиться досугом из-за аномально теплой зимы.
К слову, нашлись смельчаки, которых не остановили даже восемь градусов тепла — товарищи с удочками упрямо рвутся на Амурский залив. Рискованных приморцев не так много, но без исключений не обошлось.
Ранним утром рыбаки только собираются. Но, судя по следам шин на льду, вчера на море заезжали даже автомобили.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как единомышленники спасали рыбака, который попал в сложную ситуацию на льду. Общими усилиями жителям региона удалось вытащить автомобиль из ледяных оков.