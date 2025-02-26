Исполнитель Викторов осужден за подделку водительского удостоверения

По информации «Постньюс», Викторов и ранее имел проблемы с законом. В августе 2020 года в Брянске он был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. В результате у него отобрали права на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Через два года, уже в Москве, музыканта снова остановили за рулем BMW без действующих прав, и он снова был оштрафован на ту же сумму. Предполагается, что после лишения прав он не смог пересдать теоретический экзамен или пройти медкомиссию, поэтому продолжал водить машину без необходимых документов, даже после истечения срока наказания.