Исполнитель Викторов осужден за подделку водительского удостоверения

Posted 26 февраля, 13:16
Published 26 февраля, 13:16
Modified 26 февраля, 13:18
Updated 26 февраля, 13:18
«Постньюс» пишет, что в июне 2022 года Викторов приобрел поддельные права через Telegram, а спустя два месяца предъявил их сотруднику ГИБДД, за что и получил наказание в виде ограничения свободы на два месяца.
Примечательно, что в поддельном водительском удостоверении Викторов использовал номер старых прав. Инцидент произошел в Москве: полицейский усомнился в подлинности документа и изъял его в присутствии понятых. Расследование показало, что права были изготовлены с применением принтера. На судебном заседании в октябре 2022 года музыкант признал свою вину в полном объеме. Помимо ограничения свободы, ему запретили покидать место жительства и обязали регулярно отмечаться в соответствующих органах.
По информации «Постньюс», Викторов и ранее имел проблемы с законом. В августе 2020 года в Брянске он был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. В результате у него отобрали права на полтора года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Через два года, уже в Москве, музыканта снова остановили за рулем BMW без действующих прав, и он снова был оштрафован на ту же сумму. Предполагается, что после лишения прав он не смог пересдать теоретический экзамен или пройти медкомиссию, поэтому продолжал водить машину без необходимых документов, даже после истечения срока наказания.
Отмечается, что Викторов впервые получил водительское удостоверение в 2014 году, когда достиг совершеннолетия, а в 2019 году ему выдали новое удостоверение, возможно из-за утери предыдущих документов. Сейчас в его автопарке числятся два автомобиля — Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.