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Posted 26 февраля, 11:16

Published 26 февраля, 11:16

Modified 26 февраля, 11:26

Updated 26 февраля, 11:26

Картина дня в Приморье: дешёвые машины, «золотые» продукты и не тот Геннадий

Картина дня в Приморье: дешёвые машины, «золотые» продукты и не тот Геннадий

26 февраля 2025, 11:16
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные новости среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Иномарки резко подешевели в Приморском крае

В январе средняя стоимость подержанных автомобилей во Владивостоке и Приморском крае снизилась по сравнению с декабрем прошлого года. При этом некоторые популярные машины потеряли до 10% в цене. Так стоит ли сегодня брать машину новую машину или еще подождать?

Цены тают на глазах: что творится с японскими автомобилями в Приморском крае?
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Цены на этот продукт в Приморье взлетели до небес

Приморский край — это место, которое славится разными растениями, даже ягодными кустарниками. Но зимой побаловать себя привычными вкусняшками становится невыносимо дорого.

Цены — космос: обычный продукт стал лакомством для богачей в Приморье — фото
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Москвичи не поняли, кого поздравляют

Московские блогеры, похоже, настолько увлеклись столичной жизнью, что забыли, как выглядит настоящая рыба и кто ее ловит. Поздравление известному приморскому рыбаку обернулось конфузом.

Скандал в рыбной отрасли: москвичи поздравили не того Геннадия из Приморья
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