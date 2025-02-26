Картина дня в Приморье: дешёвые машины, «золотые» продукты и не тот Геннадий

В январе средняя стоимость подержанных автомобилей во Владивостоке и Приморском крае снизилась по сравнению с декабрем прошлого года. При этом некоторые популярные машины потеряли до 10% в цене. Так стоит ли сегодня брать машину новую машину или еще подождать?