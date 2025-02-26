Картина дня в Приморье: дешёвые машины, «золотые» продукты и не тот Геннадий

Posted 26 февраля, 11:16
Published 26 февраля, 11:16
Modified 26 февраля, 11:26
Updated 26 февраля, 11:26
Иномарки резко подешевели в Приморском крае
В январе средняя стоимость подержанных автомобилей во Владивостоке и Приморском крае снизилась по сравнению с декабрем прошлого года. При этом некоторые популярные машины потеряли до 10% в цене. Так стоит ли сегодня брать машину новую машину или еще подождать?
Цены на этот продукт в Приморье взлетели до небес
Приморский край — это место, которое славится разными растениями, даже ягодными кустарниками. Но зимой побаловать себя привычными вкусняшками становится невыносимо дорого.
Москвичи не поняли, кого поздравляют
Московские блогеры, похоже, настолько увлеклись столичной жизнью, что забыли, как выглядит настоящая рыба и кто ее ловит. Поздравление известному приморскому рыбаку обернулось конфузом.