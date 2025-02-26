Лодка за улов — «Народная рыбалка-2025» прошла во Владивостоке

Posted 26 февраля, 04:55
Published 26 февраля, 04:55
Modified 26 февраля, 04:57
Updated 26 февраля, 04:57
Показать своё умение «ловить рыбку большую и маленькую» в бухту Бражникова приехали более пяти сотен рыбаков-любителей. Постоянным партнером мероприятия выступил морской терминал «Порт „Вера“, который подготовил для победителей достойные призы и подарки.
Отметим, что ранее соревнования проходили на льду в районе Океанской, но в этом году аномально тёплая погода, повлиявшая на состояние льда, заставила организаторов сменить место проведения.
22 февраля к 10 часам, когда на льду бухты Бражникова началась рыбалка, погода уже стояла тёплая, комфортная, приятная и для участников, и для зрителей.
На саму рыбалку было отведено три часа, использовать одновременно можно было только две удочки. Принять участие в «Народной рыбалке» решили и мужчины, женщины, а поболеть за родителей пришли и дети. Без улова не остался никто, хотя у некоторых рыболовов-любителей он был очень скромным. Но те, кому в этот день улыбнулась рыбацкая удача, наловили несколько килограммов — в основном камбалы, хотя в зачет соревнований шла любая рыба.
— Мы соблюдаем традицию и ежегодно проводим «Народную рыбалку». Этот фестиваль проходит в 14-й раз, в этом году он посвящен 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Постоянным партнером фестиваля выступил морской терминал «Порт „Вера“. Благодаря этому для победителя подготовлен очень солидный приз — лодка с мотором, для участников, которые займут другие призовые места, подготовлены не менее ценные награды. И, конечно, абсолютно всех участников на берегу будет ждать свежая и вкусная уха, — рассказал в ходе соревнований председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев.
Интересно, что принять участие в «Народной рыбалке-2025» решили и те, кто еще никогда не ловил рыбу зимой. Например, учитель английского языка из Ганы Фил Асанте.
— Живу во Владивостоке два года, до этого жил в Китае. У меня русская жена. Рыбалка — это очень здорово. Поймал шесть рыбин сегодня, — сказал с улыбкой Фил. Отметим, за свой улов он получил специальный приз от организаторов.
Когда через три часа соревнования были завершены, улов сложен в специальные пакеты, которые судьи тщательно опломбировали, началась процедура взвешивания. Судьи определяли победителя не только по общему улову, но и по самой большой выловленной рыбе.
В результате взвешивания выяснилось, что общий улов составил без малого 154 килограмма рыбы. Пока судьи подсчитывали результаты, прошел конкурс на самый быстрый бур. Четвертый год подряд лучшим в этом испытании стал Александр Локтев. За свою победу, помимо кубка, он получил в подарок телевизор. В номинации «Большая рыба» победил Евгений Певцов, который выловил камбалу весом 465 граммов. Лучшей рыбачкой Приморья признана Анна Северина, а рыболовной семьей — семейство Шпановых.
Но больше всех рыбацкая удача на этих соревнованиях улыбнулась Алексею Савченко из Артёма. Он стал победителем «Народной рыбалки — 2025», поймав 4,74 килограмма рыбы. Алексей впервые участвовал в соревновании и даже не рассчитывал на победу. И именно ему достался главный приз — лодка с мотором.
— Зимней рыбалкой увлекаюсь года три, жена разделяет мое хобби. Сегодня ловил на японского червя. Возможно, удачно место выбрали, поэтому был хороший клев. Летом хожу на рыбалку, но на катере. Теперь можно будет опробовать и лодку, — сказал победитель.
Второе место у Степана Шакуры, который выловил 3,125 килограмма рыбы, а бронза у Натальи Коровиной. Ее улов составил 2,85 килограмма. Оба призёра получили по весельной лодке.
Награды победителям вместе с организаторами вручал директор по общим вопросам ООО «Порт „Вера“ Дмитрий Кузнецов.
— Фестиваль «Народная рыбалка» стал хорошей традицией для Приморья и Владивостока. Мы рады, что спортивное рыболовство в Приморье развивается и растет, поэтому мы готовы поддерживать подобные мероприятия и в дальнейшем. Сегодня был хороший клев, теплая погода и большое количество участников. Рыбалка стала прекрасным спортивным праздником для всех, кто приехал на нее, — прокомментировал итоги фестиваля Дмитрий Кузнецов.
Напомним, краевой фестиваль по подледному лову «Народная рыбалка» проводится в Приморье с 2012 года. Помимо зимних рыбацких соревнований в регионе проводятся и летние, генеральным партнером которых также выступает «Порт „Вера“. Компания также помогает в организации фестиваля „Открытое море“ (0+) в Шкотовском районе, которое традиционно проходит весной.