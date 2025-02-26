Лодка за улов — «Народная рыбалка-2025» прошла во Владивостоке

На саму рыбалку было отведено три часа, использовать одновременно можно было только две удочки. Принять участие в «Народной рыбалке» решили и мужчины, женщины, а поболеть за родителей пришли и дети. Без улова не остался никто, хотя у некоторых рыболовов-любителей он был очень скромным. Но те, кому в этот день улыбнулась рыбацкая удача, наловили несколько килограммов — в основном камбалы, хотя в зачет соревнований шла любая рыба.