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Posted 26 февраля, 08:09

Published 26 февраля, 08:09

Modified 26 февраля, 08:11

Updated 26 февраля, 08:11

Огромная пробка собралась из-за аварии в пригороде Владивостока

Машина в мясо: жесткое ДТП поставило «колом» пригород Владивостока — видео

26 февраля 2025, 08:09
Фото: vostokmedia.com.

Огромная пробка собралась из-за аварии в пригороде Владивостока

Сюжет
Пробка
Автомобилисты оказались заложниками серьезного столпотворения по пути во Владивосток. Всему виной чудовищное ДТП, в котором пострадали три человека.

В пригороде дальневосточной столицы дорожный коллапс — многокилометровая пробка растянулась в сторону центра.

Фото: vostokmedia.com

Грузовик врезался в кроссовер. В результате столкновения обе машины получили серьезные повреждения.

Фото: vostokmedia.com

К слову, по данным аварийных комиссаров, троих человек госпитализировали в больницу после страшного столкновения.

Также в новых медиа заявили, что ДТП произошло из-за невнимательности рулевого грузового авто.

Видео: vostokmedia.com.

С правой стороны у лееров с покореженным капотом расположился второй участник столкновения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как УАЗ эффектно кувыркнулся в районе Снеговой Пади во Владивостоке.

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