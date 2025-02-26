Машина в мясо: жесткое ДТП поставило «колом» пригород Владивостока — видео

Posted 26 февраля, 08:09
Published 26 февраля, 08:09
Modified 26 февраля, 08:11
Updated 26 февраля, 08:11
В пригороде дальневосточной столицы дорожный коллапс — многокилометровая пробка растянулась в сторону центра.
Грузовик врезался в кроссовер. В результате столкновения обе машины получили серьезные повреждения.
К слову, по данным аварийных комиссаров, троих человек госпитализировали в больницу после страшного столкновения.
Также в новых медиа заявили, что ДТП произошло из-за невнимательности рулевого грузового авто.
С правой стороны у лееров с покореженным капотом расположился второй участник столкновения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как УАЗ эффектно кувыркнулся в районе Снеговой Пади во Владивостоке.