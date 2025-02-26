Моделью не рождаются: в Приморье мать дала ребёнку мастер-класс — видео

И действительно, вскоре в тот же объектив попался котёнок леопарда, который, как смог, попытался повторить грациозно-королевскую походку мамы. Но, будем честны, подиумным проходом эти развесёлые прыжки не назовёшь. Котячьим тыгыдыгом — да.