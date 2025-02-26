Моделью не рождаются: в Приморье мать дала ребёнку мастер-класс — видео

Posted 26 февраля, 02:00
Published 26 февраля, 02:00
Modified 26 февраля, 02:02
Updated 26 февраля, 02:02
Установленная фотографом Игорем Метельским в заказнике «Полтавский» фотоловушка запечатлела милый момент из жизни пятнистых хищников: сначала по горной гряде изящной походкой модели проходит самка дальневосточного леопарда под номером Leo 204F. Красавица немного попозировала на возвышенности.
— Кажется, она давала урок модельной походки своему чаду, ведь спустя несколько дней в кадр попал котёнок, — с улыбкой прокомментировали видео в нацпарке «Земля леопарда».
И действительно, вскоре в тот же объектив попался котёнок леопарда, который, как смог, попытался повторить грациозно-королевскую походку мамы. Но, будем честны, подиумным проходом эти развесёлые прыжки не назовёшь. Котячьим тыгыдыгом — да.
— Самое важное в том, что эти кадры были сняты в заказнике «Полтавский», расположенном у северных границ «Земли леопарда». Всё более частая фиксация здесь леопардов говорит о постепенном возвращении этих редких кошек в места, где их не видели десятилетиями, — уже вполне серьёзно отметили специалисты «Земли леопарда».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто и почему глубокой ночью злобно шипел на фотоловушку в нацпарке.