Моделью не рождаются: в Приморье мать дала ребёнку мастер-класс — видео

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Posted 26 февраля, 02:00

Published 26 февраля, 02:00

Modified 26 февраля, 02:02

Updated 26 февраля, 02:02

Самку леопарда с котёнком сняла фотоловушка в заповеднике в Приморском крае

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26 февраля 2025, 02:00
Фото: Изображение Midjourney.

Самку леопарда с котёнком сняла фотоловушка в заповеднике в Приморском крае

Сюжет
Леопард
Непростое это дело — быть мамой, учить малыша всем житейским премудростям. Эту простую истину напомнили жителям Приморского края леопардесса и её котёнок, попавшие в объектив фотоловушки в заповеднике.

Установленная фотографом Игорем Метельским в заказнике «Полтавский» фотоловушка запечатлела милый момент из жизни пятнистых хищников: сначала по горной гряде изящной походкой модели проходит самка дальневосточного леопарда под номером Leo 204F. Красавица немного попозировала на возвышенности.

— Кажется, она давала урок модельной походки своему чаду, ведь спустя несколько дней в кадр попал котёнок, — с улыбкой прокомментировали видео в нацпарке «Земля леопарда».

И действительно, вскоре в тот же объектив попался котёнок леопарда, который, как смог, попытался повторить грациозно-королевскую походку мамы. Но, будем честны, подиумным проходом эти развесёлые прыжки не назовёшь. Котячьим тыгыдыгом — да.

— Самое важное в том, что эти кадры были сняты в заказнике «Полтавский», расположенном у северных границ «Земли леопарда». Всё более частая фиксация здесь леопардов говорит о постепенном возвращении этих редких кошек в места, где их не видели десятилетиями, — уже вполне серьёзно отметили специалисты «Земли леопарда».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто и почему глубокой ночью злобно шипел на фотоловушку в нацпарке.

Я тут хищник, а не киска: кто нарычал в ночи на фотоловушку в Приморском крае — видео
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#Новости#Леопард#Приморский край#Живая природа#Приморье
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