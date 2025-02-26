От —23°С до +9°С: аномальное тепло и морозы ждут жителей Приморья

27 февраля Приморье будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обещает преимущественно сухую и ясную погоду. Ветер ожидается южный, местами умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит -2…-23°C, а днем -2…+12°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-западным и южным, умеренным. Ночью температура опустится до -2…-4°C, а днем поднимется до +3…+5°C.

В Уссурийске также переменная облачность без осадков. Ветер южный, днем может усилиться. Ночью будет -9…-11°C, а днем +7…+9°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Ночью -4…-6°C, а днем +5…+7°C.