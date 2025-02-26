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Posted 26 февраля, 09:44

Published 26 февраля, 09:44

Modified 26 февраля, 10:39

Updated 26 февраля, 10:39

Резкое потепление и морозы ожидают в Приморском крае

От —23°С до +9°С: аномальное тепло и морозы ждут жителей Приморья

26 февраля 2025, 09:44
Фото: 1MI.

Резкое потепление и морозы ожидают в Приморском крае

Аномальное тепло и «кусачие» морозы ударят по Приморью одновременно. По информации Примгидромета, в крае ожидают температуры от —23 до +9.

27 февраля Приморье будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обещает преимущественно сухую и ясную погоду. Ветер ожидается южный, местами умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит -2…-23°C, а днем -2…+12°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-западным и южным, умеренным. Ночью температура опустится до -2…-4°C, а днем поднимется до +3…+5°C.

В Уссурийске также переменная облачность без осадков. Ветер южный, днем может усилиться. Ночью будет -9…-11°C, а днем +7…+9°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Ночью -4…-6°C, а днем +5…+7°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на выходных жителей Владивостока ждут «погодные качели».

Владивосток — город контрастов: погодные качели ждут горожан на выходных
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