От —23°С до +9°С: аномальное тепло и морозы ждут жителей Приморья

Posted 26 февраля, 09:44
Published 26 февраля, 09:44
Modified 26 февраля, 10:39
Updated 26 февраля, 10:39
27 февраля Приморье будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обещает преимущественно сухую и ясную погоду. Ветер ожидается южный, местами умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит -2…-23°C, а днем -2…+12°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-западным и южным, умеренным. Ночью температура опустится до -2…-4°C, а днем поднимется до +3…+5°C.
В Уссурийске также переменная облачность без осадков. Ветер южный, днем может усилиться. Ночью будет -9…-11°C, а днем +7…+9°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Ночью -4…-6°C, а днем +5…+7°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на выходных жителей Владивостока ждут «погодные качели».