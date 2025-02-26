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Posted 25 февраля, 23:25

Published 25 февраля, 23:25

Modified 25 февраля, 23:27

Updated 25 февраля, 23:27

В Приморском крае снежно и морозно

Оттепель ушла: снег и мороз вернулись в Приморский край, надолго ли?

25 февраля 2025, 23:25
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае снежно и морозно

Сюжет
Погода
Весна, которая, казалось, пришла во Владивосток и Приморский край еще вчера, сегодня временно отступила — по краю идёт снег.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем погоду определяет тыловая часть циклона. В центральных районах местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный будет сильным, а температура воздуха будет колебаться от -8 до +2°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный сильный. Температура воздуха днем от 0 до +2°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во вторник Владивосток встречал неожиданную весну.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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