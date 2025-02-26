Оттепель ушла: снег и мороз вернулись в Приморский край, надолго ли?

Posted 25 февраля, 23:25
Published 25 февраля, 23:25
Modified 25 февраля, 23:27
Updated 25 февраля, 23:27
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем погоду определяет тыловая часть циклона. В центральных районах местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный будет сильным, а температура воздуха будет колебаться от -8 до +2°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный сильный. Температура воздуха днем от 0 до +2°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во вторник Владивосток встречал неожиданную весну.