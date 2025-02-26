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Posted 26 февраля, 00:27

Published 26 февраля, 00:27

Modified 26 февраля, 00:29

Updated 26 февраля, 00:29

В Приморском крае ожидают роста турпотока в связи с проблемами на пляжах Анапы

Пора бронировать место на пляже: Приморье ждет притока туристов из центра России

26 февраля 2025, 00:27
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае ожидают роста турпотока в связи с проблемами на пляжах Анапы

Сюжет
Туризм
Приморский край — на фоне проблем с пляжами Анапы, которые оказались залиты мазутом после известных печальных событий — ждёт резкий взлёт турпотока? Всё может быть.

Известие о том, что 25 февраля на пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута, всколыхнуло в Приморском крае разговоры на тему «теперь вся Россия поедет летом купаться к нам».

Конечно, Приморье может многим похвастать — и чистыми красивыми пляжами (от доступной Шаморы до отдалённого, но не менее великолепного Триозерья и всеми любимой Андреевки), уникальной природой, наличием таких «фишек», как сафари-парк, океанариум, нацпарк «Земля леопарда». Кроме того, в крае — и особенно во Владивостоке — рестораторы всерьёз взялись за продвижение дальневосточной кухни (весной, например, традиционно пройдет фестиваль мидий), и многие, кто приезжает в наш край, планируют обязательно попробовать локальные продукты и посетить те заведения, где на них делается акцент. Любителям культурного отдыха Приморье тоже может угодить: театры, музеи, галереи — все к услугам туристов.

Но именно пляжный отдых, который, вероятно, в этом году в Крыму из-за ситуации с мазутом может стать непростым, вполне способен привлечь в Приморье туристов из средней России.

Как к этому относятся приморцы? Судя по комментариям в новых медиа, по-разному, но в целом — с энтузиазмом. Кто-то традиционно, по привычке вздыхает, мол, и самим купаться негде, а тут понаедут всякие. Но большинство смотрит на ситуацию разумно и оптимистично: туристы — это деньги в бюджет края, это стимул к развитию.

«Да и так каждое лето аншлаг, по-моему, ничего удивительного, каждый год много туристов из регионов».

«Андреевка — туристическая столица!»

«Появится повод развивать эту сферу, обустраивать пляжи, больше комфорта туристам предлагать, здорово же».

«И дороги, кстати, к пляжам, глядишь, в порядок приведут, и люди заработать смогут».

«Так, кажется, пора бронировать домик у моря на лето и место на пляже уже сейчас».

«А пусть приезжают, мы край гостеприимный!» — такие комментарии можно найти в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие интересные «плюшки» для туристов появятся во Владивостоке в 2025 году.

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#Новости#Владивосток#Туризм#Приморский край#Приморье
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