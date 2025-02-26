Пора бронировать место на пляже: Приморье ждет притока туристов из центра России

Posted 26 февраля, 00:27
Published 26 февраля, 00:27
Modified 26 февраля, 00:29
Updated 26 февраля, 00:29
Известие о том, что 25 февраля на пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута, всколыхнуло в Приморском крае разговоры на тему «теперь вся Россия поедет летом купаться к нам».
Конечно, Приморье может многим похвастать — и чистыми красивыми пляжами (от доступной Шаморы до отдалённого, но не менее великолепного Триозерья и всеми любимой Андреевки), уникальной природой, наличием таких «фишек», как сафари-парк, океанариум, нацпарк «Земля леопарда». Кроме того, в крае — и особенно во Владивостоке — рестораторы всерьёз взялись за продвижение дальневосточной кухни (весной, например, традиционно пройдет фестиваль мидий), и многие, кто приезжает в наш край, планируют обязательно попробовать локальные продукты и посетить те заведения, где на них делается акцент. Любителям культурного отдыха Приморье тоже может угодить: театры, музеи, галереи — все к услугам туристов.
Но именно пляжный отдых, который, вероятно, в этом году в Крыму из-за ситуации с мазутом может стать непростым, вполне способен привлечь в Приморье туристов из средней России.
Как к этому относятся приморцы? Судя по комментариям в новых медиа, по-разному, но в целом — с энтузиазмом. Кто-то традиционно, по привычке вздыхает, мол, и самим купаться негде, а тут понаедут всякие. Но большинство смотрит на ситуацию разумно и оптимистично: туристы — это деньги в бюджет края, это стимул к развитию.
«Да и так каждое лето аншлаг, по-моему, ничего удивительного, каждый год много туристов из регионов».
«Андреевка — туристическая столица!»
«Появится повод развивать эту сферу, обустраивать пляжи, больше комфорта туристам предлагать, здорово же».
«И дороги, кстати, к пляжам, глядишь, в порядок приведут, и люди заработать смогут».
«Так, кажется, пора бронировать домик у моря на лето и место на пляже уже сейчас».
«А пусть приезжают, мы край гостеприимный!» — такие комментарии можно найти в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие интересные «плюшки» для туристов появятся во Владивостоке в 2025 году.