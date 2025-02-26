Пора бронировать место на пляже: Приморье ждет притока туристов из центра России

Конечно, Приморье может многим похвастать — и чистыми красивыми пляжами (от доступной Шаморы до отдалённого, но не менее великолепного Триозерья и всеми любимой Андреевки), уникальной природой, наличием таких «фишек», как сафари-парк, океанариум, нацпарк «Земля леопарда». Кроме того, в крае — и особенно во Владивостоке — рестораторы всерьёз взялись за продвижение дальневосточной кухни (весной, например, традиционно пройдет фестиваль мидий), и многие, кто приезжает в наш край, планируют обязательно попробовать локальные продукты и посетить те заведения, где на них делается акцент. Любителям культурного отдыха Приморье тоже может угодить: театры, музеи, галереи — все к услугам туристов.