Прибыли медики и спасатели: УАЗ перевернулся во Владивостоке — видео

Posted 26 февраля, 00:50
Published 26 февраля, 00:50
Modified 26 февраля, 00:50
Updated 26 февраля, 00:50
В краевой столице в районе Снеговая Падь произошло жесткое ДТП, в результате которого УАЗ Пикап улегся колесами в небо.
Подписчики новых медиа пытаются разобраться в обстоятельствах происшествия. Некоторые предполагает, что автомобиль опрокинулся из-за отказа тормозов, а кто-то даже заявил, что отечественный автопром пострадал от самосвала.
К слову, авария, судя по всему обернулась серьезными последствиями. На месте инцидента работают спасатели и скорая помощь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как большегруз снес два столба ЛЭП и влетел в легковушку в Приморском крае.