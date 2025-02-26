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Posted 26 февраля, 00:50

Published 26 февраля, 00:50

Modified 26 февраля, 00:50

Updated 26 февраля, 00:50

Пикап попал в жесткое ДТП с опрокидыванием в Приморье

Прибыли медики и спасатели: УАЗ перевернулся во Владивостоке — видео

26 февраля 2025, 00:50
Фото: 1MI.

Пикап попал в жесткое ДТП с опрокидыванием в Приморье

Сюжет
ДТП
Отечественный внедорожник не удержался и прилег во Владивостоке. К месту аварии прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

В краевой столице в районе Снеговая Падь произошло жесткое ДТП, в результате которого УАЗ Пикап улегся колесами в небо.

Видео: dpskontrol_125rus.

Подписчики новых медиа пытаются разобраться в обстоятельствах происшествия. Некоторые предполагает, что автомобиль опрокинулся из-за отказа тормозов, а кто-то даже заявил, что отечественный автопром пострадал от самосвала.

К слову, авария, судя по всему обернулась серьезными последствиями. На месте инцидента работают спасатели и скорая помощь.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как большегруз снес два столба ЛЭП и влетел в легковушку в Приморском крае.

Два столба ЛЭП пали в неравном бою: самосвал опрокинул легковушку в жестком ДТП
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