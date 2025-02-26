Пьяная дама своим рукам не хозяйка: в алкогольный разгул ушла жительница Приморья

Posted 26 февраля, 05:52
Published 26 февраля, 05:52
Modified 26 февраля, 05:54
Updated 26 февраля, 05:54
В Находке 44-летняя женщина обвиняется в серии краж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предварительно установлено, что подозреваемая решилась на преступление, находясь в алкогольном опьянении. Сначала она «обчистила» своего приятеля, украв у него 13 000 рублей. Затем она, завладев ключами от квартиры, вынесла из его жилища стремянку и смеситель.
Второй жертвой нетрезвой налетчицы стала ее знакомая. Дверь дома приятельницы была не заперта, поэтому дама вошла в чужую квартиру без труда. Там она успела присвоить драгоценности хозяйки жилплощади. Ущерб составил более 45 000 рублей.
Материалы уголовного дела по факту кражи переданы в Находкинский суд. Судьба фигурантки решится в ближайшее время.
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