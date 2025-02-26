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Posted 26 февраля, 05:52

Published 26 февраля, 05:52

Modified 26 февраля, 05:54

Updated 26 февраля, 05:54

Женщина украла стремянку и смеситель у своего знакомого в Приморском крае

Пьяная дама своим рукам не хозяйка: в алкогольный разгул ушла жительница Приморья

26 февраля 2025, 05:52
Фото: 1MI.

Женщина украла стремянку и смеситель у своего знакомого в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Нетрезвая налетчица вошла в кураж и незаконно присвоила то, о чем, вероятно, давно мечтала. Набор получился весьма необычный, но без женских радостей не обошлось.

В Находке 44-летняя женщина обвиняется в серии краж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что подозреваемая решилась на преступление, находясь в алкогольном опьянении. Сначала она «обчистила» своего приятеля, украв у него 13 000 рублей. Затем она, завладев ключами от квартиры, вынесла из его жилища стремянку и смеситель.

Второй жертвой нетрезвой налетчицы стала ее знакомая. Дверь дома приятельницы была не заперта, поэтому дама вошла в чужую квартиру без труда. Там она успела присвоить драгоценности хозяйки жилплощади. Ущерб составил более 45 000 рублей.

Материалы уголовного дела по факту кражи переданы в Находкинский суд. Судьба фигурантки решится в ближайшее время.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина проник в чужую квартиру, чтобы украсть собачьи вещи в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Пожар#Находка#Владивосток#Суд#Кража#УМВД#Алкогольное опьянение#Приморский край
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