Пьяная дама своим рукам не хозяйка: в алкогольный разгул ушла жительница Приморья

Предварительно установлено, что подозреваемая решилась на преступление, находясь в алкогольном опьянении. Сначала она «обчистила» своего приятеля, украв у него 13 000 рублей. Затем она, завладев ключами от квартиры, вынесла из его жилища стремянку и смеситель.