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Posted 26 февраля, 07:26

Published 26 февраля, 07:26

Modified 26 февраля, 07:29

Updated 26 февраля, 07:29

Приморцы объединились в борьбе с ландшафтным пожаром в Хасанском округе

С пламенем сражались волонтеры и добровольцы: пожар начался вблизи села в Приморье

26 февраля 2025, 07:26
Фото: 1MI.

Приморцы объединились в борьбе с ландшафтным пожаром в Хасанском округе

Сюжет
Прокуратура
Природу нещадно уничтожало пламя в Приморском крае. Однако местные жители оперативно объединили усилия и победили бушующую стихию.

Минувшей ночью около поселка Витязь начался ландшафтный пожар, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сильный ветер спровоцировал стремительное распространение огня.

В Хасанском округе ввели особый противопожарный режим. К борьбе с пламенем подключены не только огнеборцы, но и сотрудники национального парка «Земля Леопарда». Также в непростом сражении участвовали волонтеры и добровольная пожарная дружина.

Специалисты отметили, что возгорание не угрожало населенным пунктам, заповедным землям и жилым строениям. Надзорное ведомство контролировало полную ликвидацию пожара.

«По результатам проверки прокуратура проанализирует причины пожара и даст оценку действиям должностных лиц на предмет своевременности принятия предупредительных мер, направленных на защиту территотории от ландшафтных пожаров», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мусорный полигон в Партизанском районе был объят огнем.

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#Новости#Возгорание#Владивосток#Прокуратура#Противопожарный режим#Волонтеры#Витязь#Приморский край#Хасанский округ#Происшествия#Партизанский район
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