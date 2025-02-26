С пламенем сражались волонтеры и добровольцы: пожар начался вблизи села в Приморье

Posted 26 февраля, 07:26
Published 26 февраля, 07:26
Modified 26 февраля, 07:29
Updated 26 февраля, 07:29
Минувшей ночью около поселка Витязь начался ландшафтный пожар, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сильный ветер спровоцировал стремительное распространение огня.
В Хасанском округе ввели особый противопожарный режим. К борьбе с пламенем подключены не только огнеборцы, но и сотрудники национального парка «Земля Леопарда». Также в непростом сражении участвовали волонтеры и добровольная пожарная дружина.
Специалисты отметили, что возгорание не угрожало населенным пунктам, заповедным землям и жилым строениям. Надзорное ведомство контролировало полную ликвидацию пожара.
«По результатам проверки прокуратура проанализирует причины пожара и даст оценку действиям должностных лиц на предмет своевременности принятия предупредительных мер, направленных на защиту территотории от ландшафтных пожаров», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мусорный полигон в Партизанском районе был объят огнем.