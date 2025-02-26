Сбил малышку и бабулю за 70: люди пострадали под колесами авто во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Карбышева случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Водитель автомобиля «Ниссан АД» сбил 73-летнюю женщину и 4-летнюю девочку, которые переходили дорогу. Обе пострадавшие получили травмы, медики направили их на амбулаторное лечение.

Водитель, имеющий 24-летний стаж вождения, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии он был трезв. Сотрудники ГАИ составили административный протокол, подробности выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе, который сбил двоих детей в Приморье.