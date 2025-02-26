vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 08:38

Published 26 февраля, 08:38

Modified 26 февраля, 09:44

Updated 26 февраля, 09:44

Сбил малышку и бабулю за 70: люди пострадали под колесами авто во Владивостоке

Сбил малышку и бабулю за 70: люди пострадали под колесами авто во Владивостоке

26 февраля 2025, 08:38
Фото: 1MI.
Сюжет
ПДД
Двое пешеходов пострадали из-за неосторожности автомобилиста, сообщает полиция Приморья. Под колесами авто оказались маленькая девочка и пожилая женщина.

Во Владивостоке на улице Карбышева случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Водитель автомобиля «Ниссан АД» сбил 73-летнюю женщину и 4-летнюю девочку, которые переходили дорогу. Обе пострадавшие получили травмы, медики направили их на амбулаторное лечение.

Водитель, имеющий 24-летний стаж вождения, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии он был трезв. Сотрудники ГАИ составили административный протокол, подробности выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе, который сбил двоих детей в Приморье.

Беспечность или роковая случайность? — Водитель покалечил двух девочек в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Я тебе платить не буду, *****»: дебошир из вредности подставил таксиста в Приморье?Выяснилось, что именно перегородило проезд в пригороде ВладивостокаПеревернулся и парализовал целую трассу: жесткая авария случилась утром в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#ПДД#Травмы#Приморский край#Приморье#Происшествия#ГАИ#Пешеходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика