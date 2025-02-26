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Posted 26 февраля, 00:21

Published 26 февраля, 00:21

Modified 26 февраля, 00:21

Updated 26 февраля, 00:21

Февраль решил разбушеваться напоследок в Приморском крае

Штормовой ветер обрушится на Приморье, снег сменится морозами

26 февраля 2025, 00:21
Фото: 1MI.

Февраль решил разбушеваться напоследок в Приморском крае

Сюжет
Погода
Совсем скоро в Приморском крае похолодает. Более того, в регионе задует ветер «мама не горюй».

Сегодня, 26 февраля, холодный фронт и циклон внесут коррективы в синоптическую обстановку в Приморье, сообщает портал «Маглипогода». Снегопады, которые наведались в регион накануне, прекратятся к полудню. А после осадков начнутся морозные «испытания», отметил основатель сайта Руслан Юрковский.

В крае вновь станет холодно. Ветер усугубит ситуацию. На востоке будет дуть очень сильно, а на северо-востоке не обойдется без штормового ветра, подчеркнул народный синоптик.

«Но, как вы уже знаете, похолодание будет недолгим. Скоро нас ждет, аномальное потепление», — напомнил метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февральская весна отменилась в Приморском крае. Всему виной хабаровский циклон.

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