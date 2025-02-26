Штормовой ветер обрушится на Приморье, снег сменится морозами

Сегодня, 26 февраля, холодный фронт и циклон внесут коррективы в синоптическую обстановку в Приморье, сообщает портал «Маглипогода». Снегопады, которые наведались в регион накануне, прекратятся к полудню. А после осадков начнутся морозные «испытания», отметил основатель сайта Руслан Юрковский.