Штормовой ветер обрушится на Приморье, снег сменится морозами

Posted 26 февраля, 00:21
Published 26 февраля, 00:21
Modified 26 февраля, 00:21
Updated 26 февраля, 00:21
Сегодня, 26 февраля, холодный фронт и циклон внесут коррективы в синоптическую обстановку в Приморье, сообщает портал «Маглипогода». Снегопады, которые наведались в регион накануне, прекратятся к полудню. А после осадков начнутся морозные «испытания», отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
В крае вновь станет холодно. Ветер усугубит ситуацию. На востоке будет дуть очень сильно, а на северо-востоке не обойдется без штормового ветра, подчеркнул народный синоптик.
«Но, как вы уже знаете, похолодание будет недолгим. Скоро нас ждет, аномальное потепление», — напомнил метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февральская весна отменилась в Приморском крае. Всему виной хабаровский циклон.