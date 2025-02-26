Скандал в рыбной отрасли: москвичи поздравили не того Геннадия из Приморья

Что ж, будем надеяться, что столичные блогеры извлекут урок из этой истории и в следующий раз будут более внимательны к деталям. А Георгию Мартынову желаем крепкого здоровья и семь футов под килем! И пусть этот небольшой «рыбный» скандал не омрачит его юбилей.