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Posted 26 февраля, 05:41

Published 26 февраля, 05:41

Modified 26 февраля, 05:43

Updated 26 февраля, 05:43

Скандал в рыбной отрасли: москвичи поздравили не того Геннадия из Приморья

Скандал в рыбной отрасли: москвичи поздравили не того Геннадия из Приморья

26 февраля 2025, 05:41
Фото: arpp_pk.
Сюжет
Юбилей
Московские блогеры, похоже, настолько увлеклись столичной жизнью, что забыли, как выглядит настоящая рыба и кто ее ловит. Поздравление известному приморскому рыбаку обернулось конфузом.

Представьте себе: вы всю жизнь бороздите моря и океаны, ловите крабов размером с кошку, знаете каждый риф в Тихом океане, и вдруг… вас поздравляет модный телеграм-канал с юбилеем, но только называет вас чужим именем! Именно это и произошло с уважаемым президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Telegram-канал «РЫБФРОНТ», позиционирующий себя как эксперта в «рыбной повестке дня», решил поздравить президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья с 65-летием. И все бы ничего, но вместо имени юбиляра, Георгия Мартынова, они «наградили» его совершенно другим именем — Геннадий.

«Рыбфронт поздравляет с 65-летием президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Геннадия Мартынова. Присущие Георгия Геннадьевичу порядочность и принципиальность снискали ему высочайший авторитет и уважение в отраслевом сообществе. Желаем здоровья, успехов в работе и семь футов под килем!» — написали столичные «рыболовы», явно перепутав все сети.
Фото: Ribfront

Казалось бы, ну опечатка, с кем не бывает? Но нет, в Приморье к таким вещам относятся серьезно. Как выразился один из наших источников, знакомый с ситуацией: «Спроси любого в Приморье, как зовут Мартынова, самый захудалый юнга на последнем краболове скажет правильный ответ днем или ночью!».

Сам «РЫБФРОНТ» описывает себя как канал о «Рыбной» повестке дня. Политика, экономика, инсайды». Но, похоже, инсайды доходят до Москвы с такой задержкой и в таком искаженном виде, что лучше бы они писали про маникюр и светские сплетни.

Что ж, будем надеяться, что столичные блогеры извлекут урок из этой истории и в следующий раз будут более внимательны к деталям. А Георгию Мартынову желаем крепкого здоровья и семь футов под килем! И пусть этот небольшой «рыбный» скандал не омрачит его юбилей.

#Новости#Общество#Юбилей#Рыбная отрасль#Скандал#Москва#Приморский край#Поздравление#Приморье
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